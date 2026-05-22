Семьи с детьми могут синхронизировать сроки выплат единого пособия

Семьи, в которых единые пособия получают на нескольких детей, теперь могут синхронизировать сроки выплат. Это нововведение позволяет объединить периоды начисления пособий на всех детей, чтобы выплаты приходили одновременно, что особенно удобно для планирования семейного бюджета.
Подать заявление на синхронизацию нужно в последний месяц действия пособия на одного из детей, сообщили в отделении Социального фонда РФ по республике.
К примеру, если выплаты на одного ребенка заканчиваются в мае, а на другого — в ноябре, заявление следует подать в мае. Тогда с июня пособия будут начисляться одновременно.
Заявление можно подать через портал Госуслуг или в МФЦ. Если по каким-то причинам новое пособие не будет назначено, ранее назначенные выплаты продолжатся до конца своего срока.
Семье, которая уже получает единое пособие на старших детей, при рождении малыша единое пособие на новорожденного оформят беззаявительно. Выплата будет установлена на тот же период и в том же размере, что и на старших детей.
Ранее сообщалось, что в Башкирии 6,7 тысячи семей улучшили жилищные условия с маткапиталом.
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