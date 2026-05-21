В Башкирии 6,7 тысячи семей улучшили жилищные условия с маткапиталом

В Башкортостане более 6,7 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря средствам материнского капитала с начала текущего года.

Общая сумма одобренных заявлений на эти цели составила свыше 4,6 млрд рублей, сообщили в отделении Социального фонда России по республике.

Маткапитал можно использовать для приобретения квартиры, дома, части дома или комнаты как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом жильё должно находиться на территории России и быть оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи. Также средства можно направить на реконструкцию жилья, если после работ жилая площадь увеличится. Однако использовать маткапитал на обычный ремонт нельзя.

Заявления о распоряжении средствами материнского капитала принимаются через портал Госуслуг, в клиентских службах Социального фонда России по Башкортостану, в МФЦ или непосредственно в банках при оформлении кредита на жильё.

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