Маткапитал на жильё в Башкирии: как оформить доли и не нарушить закон

По общему правилу, распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий разрешено, когда ребёнку, давшему право на сертификат, исполнится три года. Исключение — погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. В этих случаях потратить деньги разрешается сразу после рождения или усыновления ребёнка.
Главное правило — выделение долей
Приобретённое или построенное с использованием маткапитала жильё обязательно оформляется в общую собственность всех членов семьи. Владелец сертификата, его супруг (супруга) и все дети (включая несовершеннолетних) должны получить доли по соглашению. Без этого сделка считается незаконной.
Где и какое жильё можно купить
Закон предъявляет строгие требования к самой недвижимости:
- объект должен находиться на территории России;
- жильё не должно быть ветхим или аварийным;
- требуется официальное заключение о том, что дом или квартира пригодны для постоянного проживания.
На что именно можно потратить маткапитал
Средства материнского капитала, направляемые на улучшение жилищных условий, можно использовать самыми разными способами — от покупки готовой квартиры до строительства собственного дома.
Владелец сертификата вправе потратить деньги на приобретение готового жилья на вторичном рынке или участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Также закон разрешает направить средства в качестве взноса в жилищно-строительный кооператив, что позволяет стать пайщиком и получить квартиру после выполнения обязательств.
Ещё одно популярное направление — строительство или реконструкция частного жилого дома. Допускается как полное возведение дома с нуля, так и компенсация уже понесённых затрат на уже построенный объект. При этом можно привлекать профессиональных подрядчиков, заключая договор строительного подряда с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств до выполнения работ.
Кроме того, маткапитал разрешено направлять на ипотеку. Средства можно использовать для внесения первоначального взноса при оформлении жилищного кредита либо для погашения основного долга и процентов по уже действующему ипотечному займу. В этом случае, в отличие от остальных вариантов, воспользоваться деньгами сертификата можно сразу после рождения или усыновления ребёнка, не дожидаясь трёх лет.
Эксперты напоминают: перед подачей заявления в Социальный фонд стоит убедиться, что выбранный объект соответствует всем критериям, а после покупки — не забыть оформить доли на всех членов семьи.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии начали платить повышенное пособие из средств маткапитала.
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