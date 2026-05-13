Маткапитал на жильё в Башкирии: как оформить доли и не нарушить закон

По общему правилу, распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий разрешено, когда ребёнку, давшему право на сертификат, исполнится три года. Исключение — погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. В этих случаях потратить деньги разрешается сразу после рождения или усыновления ребёнка.

Главное правило — выделение долей

Приобретённое или построенное с использованием маткапитала жильё обязательно оформляется в общую собственность всех членов семьи. Владелец сертификата, его супруг (супруга) и все дети (включая несовершеннолетних) должны получить доли по соглашению. Без этого сделка считается незаконной.

Где и какое жильё можно купить

Закон предъявляет строгие требования к самой недвижимости:

- объект должен находиться на территории России;

- жильё не должно быть ветхим или аварийным;

- требуется официальное заключение о том, что дом или квартира пригодны для постоянного проживания.

На что именно можно потратить маткапитал

Средства материнского капитала, направляемые на улучшение жилищных условий, можно использовать самыми разными способами — от покупки готовой квартиры до строительства собственного дома.

Владелец сертификата вправе потратить деньги на приобретение готового жилья на вторичном рынке или участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Также закон разрешает направить средства в качестве взноса в жилищно-строительный кооператив, что позволяет стать пайщиком и получить квартиру после выполнения обязательств.

Ещё одно популярное направление — строительство или реконструкция частного жилого дома. Допускается как полное возведение дома с нуля, так и компенсация уже понесённых затрат на уже построенный объект. При этом можно привлекать профессиональных подрядчиков, заключая договор строительного подряда с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств до выполнения работ.

Кроме того, маткапитал разрешено направлять на ипотеку. Средства можно использовать для внесения первоначального взноса при оформлении жилищного кредита либо для погашения основного долга и процентов по уже действующему ипотечному займу. В этом случае, в отличие от остальных вариантов, воспользоваться деньгами сертификата можно сразу после рождения или усыновления ребёнка, не дожидаясь трёх лет.

Эксперты напоминают: перед подачей заявления в Социальный фонд стоит убедиться, что выбранный объект соответствует всем критериям, а после покупки — не забыть оформить доли на всех членов семьи.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии начали платить повышенное пособие из средств маткапитала.