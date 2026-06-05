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14:10 (UTC+5), 05 Июня 2026

Стенд Башкирии на ПМЭФ-2026 стал популярным местом посещения

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Стенд Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме стал одним из самых популярных. Его посетили несколько тысяч человек. Среди почётных гостей — полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Игорь Комаров ознакомился с экспозицией республики, где основное место занимает интерактивная инсталляция «Древо Шежере», созданная на базе искусственного интеллекта. Она рассказывает об истории и национальных особенностях региона, а также отвечает на вопросы посетителей стенда. Кроме того, на площадке представлены проекты Межвузовского студенческого кампуса, Российско-белорусского инвестиционного кластера и совместного с Узбекистаном технопарка «Бекабад».

В числе посетителей стенда — Президент Абхазии Бадра Гунба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Ботиржон Асадов, руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр и другие зарубежные делегации. Так, представители республики обсудили перспективы сотрудничества с коллегами из Витебской области Беларуси, Индии и Танзании.

С ключевыми направлениями развития экономики, науки, образования, культуры и искусства региона также ознакомились статс-секретарь — заместитель министра обороны страны, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, сенатор Российской Федерации Александр Карелин, депутаты Госдумы Ирина Яровая и Ирина Роднина, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, народная артистка России и Башкортостана, директор Института креативных индустрий Донского государственного технического университета Анита Цой и многие другие.

«Наш стенд — один из лучших на форуме. Он по-смысловому загруженный, очень яркий и самобытный», отметил Радий Хабиров в беседе с журналистом «Башинформа».

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