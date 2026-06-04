Стенд Башкирии на ПМЭФ-2026 стал одним из самых ярких

В эти дни в Северной столице проходит 29-й Петербургский международный экономический форум. Уже в первые часы всеобщее внимание привлёк стенд Башкирии. Главная инсталляция региона — десятиметровое интерактивное «Древо Шежере», созданное с помощью технологий искусственного интеллекта, — стала одной из самых ярких и впечатляющих экспозиций форума, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
— На ПМЭФ-2026 площадка Республики Башкортостан — одна из самых ярких и впечатляющих. Это масштабная инсталляция в стиле шежере, генеалогического древа. С помощью ИИ древо отвечает на любые вопросы: от промышленного и экспортного потенциала до разновидностей башкирского мёда, — написала сенатор в своих соцсетях.
Она подчеркнула, что стенд Башкортостана — это символ того, как регион смотрит в будущее.
«Мы стремимся к прогрессу и инновациям, но при этом бережно храним свои корни и традиции», — отметила Лилия Гумерова.
Ранее «Башинформ» писал о том, чем удивляет гостей ПМЭФ стенд Башкирии.
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