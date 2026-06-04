Президент Абхазии посетил стенд Башкирии на ПМЭФ-2026

Гостю презентовали интерактивную инсталляцию «Древо Шежере». Бадра Гунба задал «говорящему дереву» вопрос о взаимоотношениях двух республик и тут же получил развернутый ответ.
Напомним, «Древо Шежере» – огромная десятиметровая интерактивная инсталляция во всю высоту стенда на основе искусственного интеллекта. Оно отвечает на любые вопросы гостей – от инвестиционного потенциала Уфы до рецептов башкирского меда. Шежере предсказывает тренды, рассказывает историю региона и даже может стать гидом по горам Южного Урала.
Вся экспозиция построена как путешествие сквозь время. Иммерсивное шоу задействует все экраны стенда: зрители видят, как народные ремесла перетекают в цифровые технологии, а традиции курая становятся основой для инженерных решений. Перед гостями оживут живописные пейзажи республики: степные и горные ландшафты Южного Урала, достопримечательности Уфы. Кстати, на фоне этих красот можно сделать фото и увезти таким образом частичку Башкортостана с собой. Стенд республики стал одним из самых посещаемых на ПМЭФ-2026.
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