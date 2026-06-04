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18:26 (UTC+5), 04 Июня 2026

Радий Хабиров подвёл итоги первого дня работы делегации Башкирии на ПМЭФ

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Радий Хабиров подвёл итоги первого дня работы делегации Башкортостана на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Глава Башкортостана отметил, что день выдался насыщенным, было много встреч, подписаний соглашений, но в рабочем, спокойном темпе.

«Нельзя сказать, что мы какую-то революцию совершили. Спокойно говорим: „Башкортостан — регион развития. Башкортостан — сильный регион. Башкортостан — надёжный партнёр. Башкортостан — разумный партнёр“. Это всё демонстрируем — через встречи, разговоры, контракты, музыкальные презентации. Некоторые встречи были непубличными. Это же тоже конкуренция, я всё время об этом говорю. А то какую-то инициативу проявишь, другой партнёр увидит, что она хорошая, и перехватит. Поэтому здесь тоже надо проявлять разумность. Увидел своих друзей, с которыми многие годы работал в Администрации Президента. Насыщенный, я бы сказал, бесконечный день», — сказал Радий Хабиров специальному корреспонденту ИА «Башинформ».

Радий Хабиров оценил и стенд Башкортостана, выполненный в виде десятиметровой интерактивной инсталляции «Древо Шежере». Она стала одной из самых ярких и впечатляющих экспозиций форума.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

«Наш достаточно интересный, как отметили здесь, один из лучших павильонов, в котором мы представили республику, посетило много гостей. Стенд, действительно, один из лучших, очень загружен по смыслу, яркий, самобытный», — поделился Радий Хабиров.

Завтра форум продолжит работу и для делегации Башкортостана вновь предстоит важный день, отметил Радий Хабиров.

«Будет объявление итогов рейтинга. У меня ожидается достаточно большой перечень встреч. Работаем», — отметил Глава Башкортостана.

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