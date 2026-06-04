Радий Хабиров подвёл итоги первого дня работы делегации Башкирии на ПМЭФ

Радий Хабиров подвёл итоги первого дня работы делегации Башкортостана на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Глава Башкортостана отметил, что день выдался насыщенным, было много встреч, подписаний соглашений, но в рабочем, спокойном темпе.
«Нельзя сказать, что мы какую-то революцию совершили. Спокойно говорим: „Башкортостан — регион развития. Башкортостан — сильный регион. Башкортостан — надёжный партнёр. Башкортостан — разумный партнёр“. Это всё демонстрируем — через встречи, разговоры, контракты, музыкальные презентации. Некоторые встречи были непубличными. Это же тоже конкуренция, я всё время об этом говорю. А то какую-то инициативу проявишь, другой партнёр увидит, что она хорошая, и перехватит. Поэтому здесь тоже надо проявлять разумность. Увидел своих друзей, с которыми многие годы работал в Администрации Президента. Насыщенный, я бы сказал, бесконечный день», — сказал Радий Хабиров специальному корреспонденту ИА «Башинформ».
Радий Хабиров оценил и стенд Башкортостана, выполненный в виде десятиметровой интерактивной инсталляции «Древо Шежере». Она стала одной из самых ярких и впечатляющих экспозиций форума.
«Наш достаточно интересный, как отметили здесь, один из лучших павильонов, в котором мы представили республику, посетило много гостей. Стенд, действительно, один из лучших, очень загружен по смыслу, яркий, самобытный», — поделился Радий Хабиров.
Завтра форум продолжит работу и для делегации Башкортостана вновь предстоит важный день, отметил Радий Хабиров.
«Будет объявление итогов рейтинга. У меня ожидается достаточно большой перечень встреч. Работаем», — отметил Глава Башкортостана.
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