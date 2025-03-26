Жители деревни в Башкирии рассказали о борьбе с паводком

Благодаря слаженности действий добровольцев и профессиональных спасателей удалось избежать жертв среди сельчан. В местной школе действует пункт временного размещения. Жителям Азово подвозят вещи первой необходимости, помогают восстановить документы и написать заявления на материальную помощь. По поручению Главы республики Радия Хабирова для оценки нанесенного ущерба организована комиссия. Муниципальные власти должны оперативно определить перечень работ для устранения последствий ЧС, а пострадавшие жители — получить денежные компенсации. Средства выделят и за погибший скот.

«Все пришли на помощь, администрация, подвозят воду, овощи», — отметила директор начальной общеобразовательной школы деревни Азово Райля Сулейманова.

Напомним, всего в деревне Азово было подтоплено 106 домов и 129 придомовых территорий. Спасатели эвакуировали 166 человек, в том числе 38 детей. После того, как вода начала уходить, жители смогли постепенно вернуться в свои дома.

Очень большую помощь в ликвидации последствий внезапного паводка оказала закупленная на средства республики новая техника. Передвижная насосная станция производительностью 100 литров в секунду позволяет удалять воду из низменных мест, подвалов и погребов, а колесный болотоход «Бурлак» во время пика подъема реки помог оперативно эвакуировать жителей и доставлять оставшимся в своих домах чистую воду, продукты и все необходимое.

Часть техники и сотрудники экстренных служб еще остаются в Азово. Они продолжают помогать сельчанам откачивать воду, просушивать дома и вывозить мусор. Работа будет продолжаться до тех пор, пока последствия полностью не устранят.

По данным Башгидрометцентра, столь ранний паводок спровоцировала необычайно теплая зима — все зимние месяцы были теплее «нормы» на 4-6 градусов, а первая половина марта оказалась на 6-8 градусов теплее средних многолетних значений.

На тематическом брифинге БСТ стало известно, что в целом по региону зафиксировано 56 случаев подтопления в 25 муниципалитетах. Был подтоплен 121 жилой дом, 341 придомовая территория, 29 участков дорог и 5 низководных мостов.

Подробнее о том, как Башкирия встретила необычный паводок и какой будет его вторая волна, читайте в материале «Башинформа».