Жители деревни в Башкирии рассказали о борьбе с паводком

В деревне Азово Архангельского района Башкирии, куда в ночь с 18 на 19 марта из-за резкой оттепели и затяжного дождя пришла «большая вода» с реки Инзер, продолжают устранять последствия подтоплений. Несколько дней здесь вели спасательные работы и эвакуировали людей силами специалистов развернутого оперштаба, проводя дежурные обходы в домах.
«Воду выкачивали мотопомпой, но она все равно прибывала, в том числе и в огород, потом тепловой пушкой начали сушить. Прям как цунами, все затопило, по грудь вода была, и в дом зашла, техника вся пострадала. Муж сначала бабушку, а потом меня эвакуировал. Сейчас справляемся своими силами», — поделилась местная жительница Тансулпан Низамова в интервью каналу БСТ.
Отмечается, что больше всего от паводка пострадали дома на улице Советской, напротив которых протекает река — вдалеке здесь образовался затор, поэтому половодье и настигло дворы. Сегодня под толстым льдом все еще остаются провода и заборы.
Землякам активно помогал Айдар Сиражетдинов, который вместе с другими волонтерами просушивал дома, убирал мусор и наледь. Много неравнодушных людей приезжало из соседних городов и районов. Ряд жителей Азово за проявленный героизм наградят медалями МЧС России.
«Это все делали, эмоций не было, доставали скотину, помогали людям-инвалидам, сейчас вот у друга техника работает во дворе», — рассказал Айдар Сиражетдинов.
Благодаря слаженности действий добровольцев и профессиональных спасателей удалось избежать жертв среди сельчан. В местной школе действует пункт временного размещения. Жителям Азово подвозят вещи первой необходимости, помогают восстановить документы и написать заявления на материальную помощь. По поручению Главы республики Радия Хабирова для оценки нанесенного ущерба организована комиссия. Муниципальные власти должны оперативно определить перечень работ для устранения последствий ЧС, а пострадавшие жители — получить денежные компенсации. Средства выделят и за погибший скот.
«Все пришли на помощь, администрация, подвозят воду, овощи», — отметила директор начальной общеобразовательной школы деревни Азово Райля Сулейманова.
Напомним, всего в деревне Азово было подтоплено 106 домов и 129 придомовых территорий. Спасатели эвакуировали 166 человек, в том числе 38 детей. После того, как вода начала уходить, жители смогли постепенно вернуться в свои дома.
Очень большую помощь в ликвидации последствий внезапного паводка оказала закупленная на средства республики новая техника. Передвижная насосная станция производительностью 100 литров в секунду позволяет удалять воду из низменных мест, подвалов и погребов, а колесный болотоход «Бурлак» во время пика подъема реки помог оперативно эвакуировать жителей и доставлять оставшимся в своих домах чистую воду, продукты и все необходимое.
Часть техники и сотрудники экстренных служб еще остаются в Азово. Они продолжают помогать сельчанам откачивать воду, просушивать дома и вывозить мусор. Работа будет продолжаться до тех пор, пока последствия полностью не устранят.
По данным Башгидрометцентра, столь ранний паводок спровоцировала необычайно теплая зима — все зимние месяцы были теплее «нормы» на 4-6 градусов, а первая половина марта оказалась на 6-8 градусов теплее средних многолетних значений.
На тематическом брифинге БСТ стало известно, что в целом по региону зафиксировано 56 случаев подтопления в 25 муниципалитетах. Был подтоплен 121 жилой дом, 341 придомовая территория, 29 участков дорог и 5 низководных мостов.
Подробнее о том, как Башкирия встретила необычный паводок и какой будет его вторая волна, читайте в материале «Башинформа».