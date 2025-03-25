В Башкирии отличившихся жителей Азово наградят медалями МЧС

Ряд жителей Азово, первыми встретивших стихию и помогавших односельчанам и спасателям, наградят медалями МЧС России. Об этом в эфире телеканала БСТ сказал врио начальника МЧС по Башкортостану Эдуард Идрисов. Деревня Азово Архангельского района, расположенная на берегу реки Инзер, стала самой горячей точкой первой волны паводка.

Эдуард Идрисов напомнил, что именно в Азово буквально за день до затопления прошла Всероссийская тренировка сил МЧС — правда, по сценарию затапливало Уфу. Причём в столице также произошла нестандартная ситуация при ледоходе — впервые за много лет произошёл затор льда, Белая начала резко «расти». Оперативно решить проблемы помогли подрывы льда.

В Азово такого сильного подтопления не было больше 50 лет, отметил Эдуард Идрисов, и никто не может гарантировать того, что такое не повторится.

«Опасность горных рек — Инзер, Зилим, Юрюзань, состоит в том, что ситуация меняется резко буквально за несколько минут. Поэтому жителям нужно слушать рекомендации властей и спасателей, заблаговременно эвакуировать себя и своих животных», — посоветовал руководитель МЧС по Башкирии.