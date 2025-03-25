В Башкирии в подтопленной деревне Азово продолжается откачка воды

В пострадавшей от внезапного паводка деревне Азово Архангельского района Башкирии продолжается откачка воды из различных мест. Об этом сообщили представители МЧС в ходе брифинга на телеканале БСТ.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта из-за подъема уровня реки Инзер, вызванного резкой оттепелью и затяжным дождем, произошло подтопление территорий в деревне Азово. Старожилы вспоминают, что такой сильный паводок в их деревне был еще в 1963 и 1993 годах. В этот раз вода пребывала настолько стремительно, что люди не успевали среагировать.

Как пояснил глава администрации Архангельского района Башкирии Айрат Саитгалин, который все дни был на месте ЧП, лед на затороопасных участках вблизи Азово взорвали еще 11 марта. Но из-за резкого потепления с верховья Инзера в Белорецком районе спустилась новая «порция» льда, образовался затор, который вместе с дождем и привел к таким последствиям.

В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Следом «большая вода» дошла еще до одной деревни – Тавакачево. Ситуация нормализовалась после того, как спасатели на реке вновь взорвали лед.

Как уточнил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, всего в деревне Азово было подтоплено 106 домов и 129 придомовых территорий. Спасатели эвакуировали 166 человек, в том числе 38 детей. После того, как вода начала уходить, жители смогли постепенно вернуться в свои дома.

Очень большую помощь в ликвидации последствий внезапного паводка оказала закупленная на средства республики новая техника. Передвижная насосная станция производительностью 100 литров в секунду позволяет удалять воду из низменных мест, подвалов и погребов, а колесный болотоход «Бурлак» во время пика подъема реки помог оперативно эвакуировать жителей и доставлять оставшимся в своих домах чистую воду, продукты и все необходимое.

По словам Кирилла Первова, в настоящее время часть техники и сотрудники экстренных служб еще остаются в Азово. Они продолжают помогать сельчанам откачивать воду, просушивать дома и вывозить мусор. Работа будет продолжаться до тех пор, пока последствия полностью не устранят.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб, нанесенный жителям Азово паводком, и выплатить компенсации.

С прошлой недели в деревне работает специальная комиссия, эта работа уже почти завершена. Когда будет видна полная картина, тогда и будет принято решение по компенсации ущерба. Самое главное, что жителям никуда обращаться не надо – власти работают самостоятельно.

Кроме того, по данным страхового агентства, от воздействия паводка в деревне Азово было застраховано 10 домов. После оценки ущерба они должны получить положенные страховые выплаты.