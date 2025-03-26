Как Башкирия встретила необычный паводок и какой будет его вторая волна

Этой весной паводок пришел в Башкирию примерно на месяц раньше обычных сроков. Причины и последствия такой ситуации стали темой для обсуждения в ходе брифинга на телеканале БСТ.
Как пояснил и. о. начальника Башгидрометцентра Алексей Перонко, на столь ранний паводок оказала влияние необычайно тёплая зима – все зимние месяцы были теплее «нормы» на 4-6 градусов, а первая половина марта оказалась на 6-8 градусов теплее средних многолетних значений.
С 16 по 19 марта из-за резкого потепления до +9℃ и сильных дождей в Башкирии произошло быстрое вскрытие многих рек, что привело к ледовым заторам и резкому подъему воды, вызвавшему подтопления целого ряда населенных пунктов. Проблемы с ледовыми заторами были даже в Уфе, где впервые за многие десятилетия на реке Белой пришлось взрывать лед недалеко от Затонского моста. Это помогло: льдины пошли вниз по течению, а уровень Белой за 3 часа упал на целый метр.
По словам заместителя премьер-министра РБ Ирека Сагитова, в целом по республике зафиксировано 56 случаев подтопления в 25 муниципалитетах. Был подтоплен 121 жилой дом, 341 придомовая территория, 29 участков дорог и 5 низководных мостов.
Одним из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Башкирии стала деревня Азово в Архангельском районе. Как уточнил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, всего в Азово рекой Инзер было подтоплено 106 домов и 129 придомовых территорий. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуировали 166 человек, в том числе 38 детей. После того, как вода начала уходить, жители смогли постепенно вернуться в свои дома.
«Опасность горных рек нашего региона, таких как Инзер, Зилим, Юрюзань, состоит в том, что в паводок ситуация там меняется резко, буквально за несколько минут. Поэтому жителям нужно слушать рекомендации властей и спасателей, заблаговременно эвакуировать себя и своих животных», - отметил врио начальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов.
Для оценки ущерба и своевременной помощи жителям в республике организовали работу соответствующей комиссии. Глава Башкортостана поручил правительству держать ситуацию на контроле. Муниципалитеты должны оперативно определить перечень работ для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. А пострадавшие жители должны получить денежные компенсации.
«Стихия доставила нам заботу в виде раннего паводка, из-за которого в сложной ситуации оказались два района, – заявил Глава республики Радий Хабиров. – Впервые за многие годы нам пришлось подрывать лед в черте города. Первое, что нужно сделать – оценить ущерб, который был нанесен разлившейся водой, и выплатить компенсации. Работать здесь нужно быстро и организованно».
Позитивный прогноз
На сегодняшний день ситуация с подтоплениями на территории Башкирии в целом стабилизировалась. Это произошло благодаря пришедшему в регион похолоданию, что замедлило сход льда на реках и таяние снегов. Сейчас на контроле находится 6 ситуаций в двух муниципальных районах и одном городском округе, связанных с затоплением 5 придомовых территорий, 4 участков дорог и 1 моста. Подтопленных домов и садовых участков нет.
Тем не менее уже в ближайшие дни в Башкирию вновь придет тепло, которое активизирует процесс снеготаяния и вскрытия льда. Вторая волна весеннего половодья ожидается в течение ближайших полутора-двух недель, но она будет менее опасной, чем первая.
Согласно озвученным в ходе брифинга прогнозам Башгидромета, конец марта ожидается аномально теплым, на 4-6 градусов выше нормы. К концу текущей недели воздух начнет прогреваться до +14 градусов в дневные часы.
По словам председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, уровень реки Белой пока снижается. Это связано с тем, что в южной зоне пики половодья уже прошли. Однако в северо-восточной зоне будет увеличиваться объем поступления талой воды в реки, плюс есть еще река Дёма, которая находится в режиме развития половодья. Одним словом, спасатели не расслабляются. Но сильных рисков по подтоплениям эксперты не видят, ситуация находится под контролем.
Текущий уровень крупных рек позволяет им принять значительные объемы талой воды без риска существенных подтоплений. Для примера можно взять один из наиболее подверженных паводку районов Уфы – Нижегородку. Его подтопление начинается при подъеме Белой на уровень 7 и более метров. Сейчас уровень реки составляет около 5 метров, что дает хороший запас по возможному подъему воды без риска затопить Нижегородку.
В режиме готовности
При в целом благоприятных прогнозах на эту весну, в ходе брифинга на телеканале БСТ эксперты ответили на вопросы о том, насколько республика готова к угрозам будущих сильных паводков. Ведь никто не исключает повторения в будущем масштабных наводнений, сравнимых с тем, что было весной 1979 года, когда Белая у Уфы поднялась выше отметки 9 метров, а талая вода местами переливала трассу в аэропорт. Кроме того, в Башкирии есть множество горных рек, таких как Инзер, Зилим, Юрюзань, особенность которых состоит в том, что их уровень может меняться буквально за десятки минут, вызывая быстрые и масштабные затопления.
К ликвидации последствий разливов рек в Башкирии могут привлекаться 15 тысяч сотрудников экстренных служб, на вооружении которых находится 3 тысячи единиц техники, в том числе различных плавсредств и амфибий. И технический парк постоянно пополняется.
«В прошлом году были закуплены болотоходы, вездеходы, катера – словом, всё, чтобы в любое время года спасатели могли действовать оперативно, – сообщил Ирек Сагитов. – Ежегодно на новую технику выделяется 70-80 миллионов рублей. Одна из важных покупок – пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который как раз помог оценивать паводковую ситуацию в этом году».
Приобретенная на средства республики новая техника сыграла большую роль в ликвидации последствий недавнего внезапного разлива реки Инзер в деревне Азово. Передвижная насосная станция производительностью 100 литров в секунду эффективно удаляла воду из низменных мест, подвалов и погребов. А колесный болотоход «Бурлак» во время пика подъема уровня Инзера мог оперативно эвакуировать жителей и доставлять оставшимся в своих домах чистую воду, продукты и все необходимое.
Большое значение во время паводка имеет оперативное отслеживание текущей ситуации, для чего сегодня активно применяются беспилотники. Там, где обнаруживаются заторы, эффективным методом часто становится подрыв льда.
«Участки, где могут возникнуть ледовые заторы, определяются заблаговременно в ходе осмотра рек, – пояснил Кирилл Первов. – В этом году в Башкирии было определено 67 таких участков. Далее заключаются контракты с организациями, имеющими лицензию на проведение взрывных работ, привлекаются военные инженерно-саперной бригады в Алкино. В этом году лед на реках Башкирии 25 раз взрывали военные и 3 раза – частные фирмы. Превентивные взрывные работы на реках Юрюзань и Инзер позволили избежать серьезных ледовых заторов и подтоплений».
Важным элементом снижения масштабов весенних паводков выступают гидросооружения, способные аккумулировать значительные объемы воды.
«Таких сооружений у нас свыше 500, в том числе более 30 крупных водохранилищ, – сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. – Под нашим контролем находится 27 гидросооружений общей емкостью 720 миллионов кубометров. Каждое водохранилище имеет паспорт безопасности, на них обеспечено круглосуточное дежурство».
Сейчас водохранилища республики сбросили воду и работают в режиме заполнения, что позволяет уменьшить масштабы весеннего половодья и создать запас влаги на предстоящий летне-осенний сезон.