Как Башкирия встретила необычный паводок и какой будет его вторая волна

Этой весной паводок пришел в Башкирию примерно на месяц раньше обычных сроков. Причины и последствия такой ситуации стали темой для обсуждения в ходе брифинга на телеканале БСТ.

Как пояснил и. о. начальника Башгидрометцентра Алексей Перонко, на столь ранний паводок оказала влияние необычайно тёплая зима – все зимние месяцы были теплее «нормы» на 4-6 градусов, а первая половина марта оказалась на 6-8 градусов теплее средних многолетних значений.

С 16 по 19 марта из-за резкого потепления до +9℃ и сильных дождей в Башкирии произошло быстрое вскрытие многих рек, что привело к ледовым заторам и резкому подъему воды, вызвавшему подтопления целого ряда населенных пунктов. Проблемы с ледовыми заторами были даже в Уфе, где впервые за многие десятилетия на реке Белой пришлось взрывать лед недалеко от Затонского моста. Это помогло: льдины пошли вниз по течению, а уровень Белой за 3 часа упал на целый метр.

По словам заместителя премьер-министра РБ Ирека Сагитова, в целом по республике зафиксировано 56 случаев подтопления в 25 муниципалитетах. Был подтоплен 121 жилой дом, 341 придомовая территория, 29 участков дорог и 5 низководных мостов.

Одним из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Башкирии стала деревня Азово в Архангельском районе. Как уточнил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, всего в Азово рекой Инзер было подтоплено 106 домов и 129 придомовых территорий. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуировали 166 человек, в том числе 38 детей. После того, как вода начала уходить, жители смогли постепенно вернуться в свои дома.

«Опасность горных рек нашего региона, таких как Инзер, Зилим, Юрюзань, состоит в том, что в паводок ситуация там меняется резко, буквально за несколько минут. Поэтому жителям нужно слушать рекомендации властей и спасателей, заблаговременно эвакуировать себя и своих животных», - отметил врио начальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов.