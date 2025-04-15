Новости Башкортостана и Уфы
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Главное
Общество
15 Апреля , 08:36
На двух реках Башкирии поднялся уровень воды
Общество
14 Апреля , 07:39
В Башкирии подтопленными остаются три дороги
Общество
11 Апреля , 14:37
В Уфе вновь произошел перелив дороги к СНТ «Озон»
Общество
11 Апреля , 08:39
В Башкирии за сутки в двух реках поднялся уровень воды
Общество
10 Апреля , 08:37
В Башкирии продолжают контролировать уровень воды в реках
Общество
9 Апреля , 21:21
В Башкирии в систему-112 поступили два сообщения о подтоплении
Общество
9 Апреля , 20:57
В Башкирии восстановили размытую водой дорогу между двумя сёлами
Общество
9 Апреля , 10:09
В Башкирии между населенными пунктами произошел промыв грунтовой дороги
Общество
9 Апреля , 08:06
В реках Башкирии продолжает повышаться уровень воды
Аналитика
8 Апреля , 09:09
В пострадавшей от паводка деревне в Башкирии восстанавливается жизнь
Общество
8 Апреля , 08:00
Спасатели сообщили обновленную информацию о половодье в Башкирии
Общество
7 Апреля , 08:12
Спасатели Башкирии сообщили оперативную информацию о паводке
Общество
6 Апреля , 10:59
На трех реках Башкирии поднялся уровень воды
Общество
5 Апреля , 09:33
Спасатели сообщили актуальную информацию о половодье в Башкирии
Общество
4 Апреля , 23:53
В Башкирии отмечен подъем уровня воды в главных реках
Общество
4 Апреля , 14:59
В Башкирии Нугушский гидроузел открыл шлюзы
Общество
4 Апреля , 07:58
Спасатели сообщили о еще одном подтоплении в Башкирии
Общество
3 Апреля , 23:26
В Башкирии отмечен подъем воды в малых реках
Общество
3 Апреля , 12:08
В Калининском районе Уфы перекрыли дорогу под мостом
Общество
3 Апреля , 08:40
За сутки в Башкирии зарегистрировано еще четыре подтопления
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