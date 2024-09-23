«Территория героев» стала ярким событием в жизни ребят Башкирии

«Это уникальное мероприятие. Мы привыкли относиться к таким ребятам, как к хрупким детишкам, создавать для них особенные условия, а во время слета, без лишней опеки, они почувствовали себя обычными людьми, которым многое по силам. Это вызвало у мальчишек бурю эмоций, а предметом особенного восторга стала «солдатская» каша», - поделился впечатлениями с «Башинформом» участник СВО, кавалер орденов Мужества и генерала Шаймуратова, участник президентской программы «Время героев», майор Оскар Ситдиков.

Как ранее рассказывал «Башинформ», дети - участники проекта, впервые приехали в «Патриот» и были очень впечатлены парком, военной техникой и мастер-классами. Вместе с родителями они учились плести маскировочные сети и готовить материалы для них, делать сухой душ и другие необходимые вещи для участников специальной военной операции.

«Программа была отличная. Ребята показали, что готовы участвовать в приближении нашей Победы. Их пример показателен для других, ведь они продемонстрировали настоящий патриотизм, любовь к своей Родине», - считает Оскар Ситдиков.

Символично, что данное событие прошло в рамках Года семьи в Российской Федерации и Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, объявленного в Башкирии по инициативе Радия Хабирова.

«Мы уделим самое серьезное внимание поддержке семей с особенными детьми, людям с инвалидностью трудоспособного возраста, организации их занятости, профессионального обучения, созданию доступной среды, социальной инфраструктуры, систем реабилитации и социализации», - сказал Глава Башкирии, предлагая объявить 2024-й год тематическим.

Радий Хабиров поставил задачу - создать среду, внедрить технологии, которые помогают людям повысить качество жизни. Он поручил правительству подготовить соответствующий план мероприятий. «Территория героев» - одно из наиболее значимых среди них.

«Благодаря Радию Фаритовичу этот и другие важные для общества проекты получают путевку в жизнь. Хочу отметить его неравнодушие и личное участие. Важной и интересной для ребят была личная встреча с Главой республики. Его внимание к детям заслуживает уважения», - отметил Оскар Ситдиков.

Данное благотворительное событие для детей с ОВЗ далеко не единственное, которое проводится в Башкирии. Так, доброй традицией стала ежегодная новогодняя «Аксаковская елка», которая проходит с 2019 года. «Башинформ» рассказывал какой она была в январе 2024 года. Настоящей весенней сказкой для особенных девочек стал благотворительный «Бал маленьких принцесс».

Новой хорошей традицией станет и проект «Территория героев». Глава Башкирии дал поручение сделать его ежегодным, насытить новыми мероприятиями и проводить слет в парке «Патриот» в конце мая или августа.

«Вы знаете, когда мы только провели «Бал маленьких принцесс», у меня родилась идея пригласить мальчишек с особенностями здоровья в парк «Патриот». Им же интересно, они же мальчишки, Жизнь потом покажет, что они как мужчины более стальные, потому что преодолевают столько невзгод и борются со своими болезнями. Сегодня я увидел, как им интересно здесь, понял, что мы в точку попали. Договорились, будем регулярно здесь проводить этот слет и побольше ребят приглашать. Мы взрослые на них сегодня посмотрели, как на мужчин. Мне кажется, вот это важно», - рассказал «Башинформу» Радий Хабиров.