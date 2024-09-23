«Территория героев» стала ярким событием в жизни ребят Башкирии

В Башкирии на территории военно-патриотического парка «Патриот» прошел первый патриотический слет «Территория героев». В нем приняли участие 137 мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья. Ребята приехали вместе с сопровождающими их родителями со всей Башкирии.
Программа мероприятия была насыщенной: экскурсии по парку, активные игры, мастер-классы, лекции и групповые занятия. Родители тоже не остались без дела, для них работали разнообразные площадки, на которых консультировали специалисты.
Ярким событием для детей стала встреча с Главой Башкирии Радием Хабировым.
«Вы замечательные ребята, мужественно преодолеваете свои болезни, боретесь со своими недугами. Вы даже намного сильнее, чем ваши сверстники. И, конечно, большое спасибо вашим родителям, которые всегда рядом с вами и помогают вам. Я не сомневаюсь, что из вас вырастут настоящие мужчины», - сказал Радий Хабиров.
У ребят, участвовавших в мероприятии - различные диагнозы: сахарный диабет, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, сердечно-сосудистые заболевания. Безусловно, все эти состояния накладывают ограничения медицинского свойства в повседневной жизни. Однако участники слета, собравшись вместе со взрослыми – спортсменами, чемпионами, участниками СВО, будто бы забыли, что пока у них что-то не получается. Главное – они получили возможность поверить в свои силы.
«Это уникальное мероприятие. Мы привыкли относиться к таким ребятам, как к хрупким детишкам, создавать для них особенные условия, а во время слета, без лишней опеки, они почувствовали себя обычными людьми, которым многое по силам. Это вызвало у мальчишек бурю эмоций, а предметом особенного восторга стала «солдатская» каша», - поделился впечатлениями с «Башинформом» участник СВО, кавалер орденов Мужества и генерала Шаймуратова, участник президентской программы «Время героев», майор Оскар Ситдиков.
Как ранее рассказывал «Башинформ», дети - участники проекта, впервые приехали в «Патриот» и были очень впечатлены парком, военной техникой и мастер-классами. Вместе с родителями они учились плести маскировочные сети и готовить материалы для них, делать сухой душ и другие необходимые вещи для участников специальной военной операции.
«Программа была отличная. Ребята показали, что готовы участвовать в приближении нашей Победы. Их пример показателен для других, ведь они продемонстрировали настоящий патриотизм, любовь к своей Родине», - считает Оскар Ситдиков.
Символично, что данное событие прошло в рамках Года семьи в Российской Федерации и Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, объявленного в Башкирии по инициативе Радия Хабирова.
«Мы уделим самое серьезное внимание поддержке семей с особенными детьми, людям с инвалидностью трудоспособного возраста, организации их занятости, профессионального обучения, созданию доступной среды, социальной инфраструктуры, систем реабилитации и социализации», - сказал Глава Башкирии, предлагая объявить 2024-й год тематическим.
Радий Хабиров поставил задачу - создать среду, внедрить технологии, которые помогают людям повысить качество жизни. Он поручил правительству подготовить соответствующий план мероприятий. «Территория героев» - одно из наиболее значимых среди них.
«Благодаря Радию Фаритовичу этот и другие важные для общества проекты получают путевку в жизнь. Хочу отметить его неравнодушие и личное участие. Важной и интересной для ребят была личная встреча с Главой республики. Его внимание к детям заслуживает уважения», - отметил Оскар Ситдиков.
Данное благотворительное событие для детей с ОВЗ далеко не единственное, которое проводится в Башкирии. Так, доброй традицией стала ежегодная новогодняя «Аксаковская елка», которая проходит с 2019 года. «Башинформ» рассказывал какой она была в январе 2024 года. Настоящей весенней сказкой для особенных девочек стал благотворительный «Бал маленьких принцесс».
Новой хорошей традицией станет и проект «Территория героев». Глава Башкирии дал поручение сделать его ежегодным, насытить новыми мероприятиями и проводить слет в парке «Патриот» в конце мая или августа.
«Вы знаете, когда мы только провели «Бал маленьких принцесс», у меня родилась идея пригласить мальчишек с особенностями здоровья в парк «Патриот». Им же интересно, они же мальчишки, Жизнь потом покажет, что они как мужчины более стальные, потому что преодолевают столько невзгод и борются со своими болезнями. Сегодня я увидел, как им интересно здесь, понял, что мы в точку попали. Договорились, будем регулярно здесь проводить этот слет и побольше ребят приглашать. Мы взрослые на них сегодня посмотрели, как на мужчин. Мне кажется, вот это важно», - рассказал «Башинформу» Радий Хабиров.