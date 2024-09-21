В Башкирии идёт благотворительная акция «Территория героев»

В Башкирии проходит благотворительная акция «Территория героев» для мальчиков с физическими и ментальными нарушениями здоровья. Мероприятие организовано в Чишминском районе в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.
На «Территорию героев» съехались ребята со всей республики. Они впервые приехали в «Патриот» и очень впечатлены парком, военной техникой и, что особенно важно, мастер-классами. Сегодня ребята вместе с родителями учились плести маскировочные сети и готовить материалы для них, готовить сухой душ и другие необходимые вещи для участников специальной военной операции.
Программа «Территории героев» рассчитана на два дня. Завтра ребята начнут день с зарядки со звездой. Далее их ждут новые мастер-классы и лектории, на которых они ознакомятся с историей, творчеством, спортом, безопасностью, окружающим миром и робототехникой.
«Территория героев» организуется благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с министерством образования и науки Башкортостана, министерством семьи труда и социальной защиты населения республики, при поддержке военно-патриотического парка «Патриот».