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21 Сентября , 21:47

В Башкирии идёт благотворительная акция «Территория героев»

В Башкирии проходит благотворительная акция «Территория героев» для мальчиков с физическими и ментальными нарушениями здоровья. Мероприятие организовано в Чишминском районе в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

На «Территорию героев» съехались ребята со всей республики. Они впервые приехали в «Патриот» и очень впечатлены парком, военной техникой и, что особенно важно, мастер-классами. Сегодня ребята вместе с родителями учились плести маскировочные сети и готовить материалы для них, готовить сухой душ и другие необходимые вещи для участников специальной военной операции.

Программа «Территории героев» рассчитана на два дня. Завтра ребята начнут день с зарядки со звездой. Далее их ждут новые мастер-классы и лектории, на которых они ознакомятся с историей, творчеством, спортом, безопасностью, окружающим миром и робототехникой.

«Территория героев» организуется благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с министерством образования и науки Башкортостана, министерством семьи труда и социальной защиты населения республики, при поддержке военно-патриотического парка «Патриот».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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