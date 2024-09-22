Глава Башкирии встретился с участниками слёта «Территория героев»

22 сентября в Чишминском районе на территории военно–патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками первого патриотического слёта «Территория героев». Это благотворительное мероприятие для мальчиков, имеющих проблемы со здоровьем.

«Вы замечательные ребята, мужественно преодолеваете свои болезни, боретесь со своими недугами. Вы даже намного сильнее, чем ваши сверстники. И, конечно, большое спасибо вашим родителям, которые всегда рядом с вами и помогают вам. Я не сомневаюсь, что из вас вырастут настоящие мужчины», - сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам.

В ходе встречи Глава республики ответил на вопросы ребят, об этом в наших следующих материалах.

«Территория героев» организована благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с министерствами образования, здравоохранения, семьи труда и социальной защиты населения РБ. В слёте принимают участие 135 мальчиков 9-14 лет, которым поставлены различные диагнозы, в том числе сахарный диабет, задержка психического развития, нарушение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение зрения или слуха.

В первый день для детей провели экскурсионные программы по парку, тематические мастер-классы и музыкальный квиз. Для родителей организовали консультационные площадки со специалистами. Во второй день для мальчиков провели зарядку Эльбрус Нигматуллин - четырехкратный победитель конкурса «Самый сильный человек России» и Богдан Мозговой — двукратный чемпион Паралимпиады в Токио, бронзовый призёр Паралимпиады в Париже, двукратный чемпион мира.

Участники «Территории героев» смогли посетить разнообразные мастер-классы и лектории, охватывающие темы истории, творчества, спорта, безопасности, окружающего мира и робототехники.