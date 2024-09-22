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22 Сентября , 16:43

В Башкирии слет «Территория героев» станет ежегодным

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

Руководитель республики во время встречи с участниками первого патриотического слета «Территория героев» в парке «Патриот», комментируя вопрос: тяжело ли быть Главой Башкортостана, ответил, что это работа непростая и тяжелая.

«Так получилось, что все эти годы, когда я руковожу республикой, мы фактически живем в режиме ЧС. Сперва был ковид, потом началась специальная военная операция. Но это интересная работа, если ты сделал что-то хорошее, то этому душа радуется. Мы все живем в непростое время и самое главное в работе Главы региона – делать все, чтобы жизнь жителей была лучше и качественнее. Надо быть ответственным перед своей страной, семьей, детьми, друзьями. Быть сильным и добрым», - сказал Радий Хабиров.

Глава региона рассказал ребятам о том, что специальная военная операция закончится тогда, когда мы достигнем целей, поставленных президентом России.

«Нам всем надо немного потерпеть, каждый в этот непростой период истории должен делать свою работу качественно, максимально помогать нашим бойцам и их семьям», - считает Радий Хабиров.

Глава Башкортостана по итогам встречи дал поручение сделать патриотический слет «Территория героев» ежегодным, насытить его новыми мероприятиями и проводить слет в парке «Патриот» в конце мая или августа. 

«Вы знаете, когда мы только провели «Бал маленьких принцесс», у меня родилась идея пригласить мальчишек с особенностями здоровья в парк «Патриот». Им же интересно, они же мальчишки, Жизнь потом покажет, что они как мужчины более стальные, потому что преодолевают столько невзгод и борются со своими болезнями. Сегодня я увидел, как им интересно здесь, понял, что мы в точку попали. Договорились, будем регулярно здесь проводить этот слет и побольше ребят приглашать. Мы взрослые на них сегодня посмотрели как на мужчин, а не на как просто больного мальчишку. Мне кажется, вот это важно», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа» по итогам встречи.

Автор:Азат Гиззатуллин
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