В правительстве Башкирии прошло необычное заседание

В правительстве Башкирии состоялось не совсем обычное заседание, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр региона Андрей Назаров.

В повестке — подведение итогов работы правительства в преддверии истечения срока его полномочий, уточнил Назаров.

«За пять лет мы провели порядка 150 заседаний, сформировали почти две тысячи поручений, дали свыше девяти тысяч распоряжений. За этими цифрами — принятые решения, построенные заводы, меры поддержки для бизнеса и жителей, инвестиции в регион и крупные проекты, — подчеркнул премьер-министр правительства республики. — Отмечу, что наши стратегические цели были определены 310-м указом Главы РБ. Основные его параметры мы выполнили. По валовому региональному продукту цель в два триллиона рублей была достигнута с опережением на три года».

Еще одна досрочно выполненная задача — 500 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В прошлом году этот показатель превысил 620 млрд рублей. Повышающий тренд продолжается, добавил Андрей Назаров.

По его мнению, знаковыми результатами работы правительства РБ стали Дворец борьбы и Центр гимнастики, первая очередь кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Кроме того, завершен самый масштабный инфраструктурный проект — Восточный выезд в Уфе.

Помимо решения задач социально-экономического развития, удалось преодолеть ряд беспрецедентных вызовов. Так, серьезным испытанием стала пандемия коронавируса. В регионе в кратчайшие сроки построили четыре ковид-госпиталя, благодаря чему удалось спасти более 45 тысяч человек.

Достойно подключился регион к решению одной из важнейших государственных задач — поддержке специальной военной операции. Республика сформировала и оснастила пять именных добровольческих батальонов, мотострелковый полк «Башкортостан» и башкирский добровольческий отряд «Ватан». Все они сейчас успешно выполняют боевые задачи.

«Разумеется, семьи наших бойцов без внимания мы не оставляем. Им доступны 40 мер поддержки по различным направлениям, — напомнил премьер-министр правительства РБ. — Обозначенные сегодня успехи и достижения должны стать основой для будущих прорывных проектов развития Башкирии. Впереди еще очень много работы. С учетом национальных целей развития страны предстоит решить амбициозные задачи. Уверен, новое правительство республики успешно справится с этими вызовами и сделает Башкортостан лучшим регионом для жизни людей».

Как сообщал ранее Башинформ, по мнению политолога Сергея Лаврентьева, состав правительства Башкирии особо не изменится.

Отвечая на вопрос журналистов 8 сентября в Общественном пресс-центре, насколько поменяется команда Хабирова в случае его победы на выборах, кандидат исторических наук, профессор БАГСУ Сергей Лаврентьев заявил, что, по его мнению, состав правительства сильно не изменится.

«Не думаю, что сильно изменится состав правительства, команда доказала свою дееспособность. Тем не менее, там будут новые люди. Более того, будут внесены изменения в структуру правительства, она немного изменится», — считает Сергей Лаврентьев.

Напомним, церемония инаугурации Главы Башкирии состоится 12 сентября. Дату озвучили на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Принятие присяги – обязательное требование Конституции для вступления в должность», – отметил Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ» со ссылкой на ЦИК России, действующий руководитель региона Радий Хабиров набрал 80,21% голосов на выборах Главы Башкирии. Всего за него отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%, сообщили в региональном центризбиркоме.