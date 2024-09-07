Житель Башкирии в акции «Рахмат-2024» выиграл квадроцикл

Об итогах второго розыгрыша акции «Рахмат-2024» в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024» рассказала представитель оргкомитета акции Римма Бикмурзина.

Она сообщила, что среди участников разыграли 65 призов: это бытовая техника, телефоны, роботы-пылесосы и многое другое. Сегодня за призом в Уфу приедет житель республики, выигравший квадроцикл, определился также обладатель питбайка. Имена счастливчиков пока не разглашаются.

Римма Бикмурзина отметила, что квартиры и автомобили в рамках акции еще не разыгрывали. Их розыгрыш состоится 13 сентября. Она предупредила также, что организаторы акции не звонят участникам и не просят их назвать персональные данные, данные карт, они могут только сообщить о выигрыше и пригласить забрать его. Деньгами выигрыши тоже не выдаются, необходимо приехать и забрать свой приз.

В случае если у жителей республики возникнут какие-либо вопросы относительно розыгрыша, они могут задать их по телефону 8-927-333-4522.

Как рассказали организаторы, к акции «Рахмат-2024» присоединились 1500 партнеров по всей республике. Среди выигравших также жители различных городов и районов: Уфы, Салавата, Буздякского района и других.

Напомним, в Башкирии традиционная акция «Рахмат-2024» пользуется большой популярностью. QR-билеты и браслеты, дающие право на скидку у партнеров проекта «Рахмат-2024», голосующим вручают волонтеры непосредственно на избирательных участках. Ранее «Башинформ» рассказывал об уфимце, выигравшем смартфон.