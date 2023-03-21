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Сегодня, 13:05

В мэрии Уфы сообщили о степени готовности столицы к весеннему половодью

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уфа готова к прохождению весеннего половодья. Главы районов столицы Башкирии заверили мэра Уфы Ратмира Мавлиева в ходе оперативного совещания, что готовность к весенней стихии составляет 100%.

Глава администрации Калининского района Михаил Замурагин сообщил, что организованы шесть противопаводковых штабов. Общая численность личного состава — 62 специалиста, подготовлены 28 единиц техники и 49 плавсредств. В районе сформированы пять пунктов временного размещения (ПВР) граждан. Количество мест в них порядка 500 - 550.

Глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов добавил, что из пригорода южной части столицы могут эвакуироваться 3345 жителей. Их готовы принять 19 ПВР. Кроме этого, созданы 260 койко-мест в больнице скорой медицинской помощи № 22.

Напомним, в Уфе 14 марта состоялся республиканский смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в котором оценили готовность всех служб, привлекаемых для обеспечения безопасности в период половодья, сообщало информагентство «Башинформ». Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов отметил, что подготовка к прохождению половодья в регионе традиционно проводится с учётом наихудшего варианта развития событий. По его словам, в зоне подтопления могут оказаться до 257 населённых пунктов в 42 муниципальных образованиях с населением более 80 тысяч человек.

Добавим, по информации Башгидрометцентра, этой весной максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются ниже нормы на 10–15%. При таких уровнях возможно подтопление пониженных участков Уфы. 

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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