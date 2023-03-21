Стало известно, до каких территорий в Уфе может дойти «большая» вода при неблагоприятном сценарии

В Башкирии прогнозируется потепление. МЧС по республике, ссылаясь на данные гидрометцентра России, информирует о том, что с 21 по 29 марта по республике будет наблюдаться теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 4-7 градусов. На территории Башкирии продолжится активное снеготаяние, дальнейшее разрушение ледяного покрова на реках республики. С 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек.

В МЧС по Башкирии разработали модели подтопления на территории Уфы при различном уровне воды в реках Белой, Уфимке и Деме в период прохождения половодья. Сейчас угрозы подтопления нет. Текущий уровень в реке Белой около 0 см, ведется ежедневный мониторинг уровня воды в реках. Проводится комплекс необходимых мероприятий.

«Для минимизации последствий прохождения половодья гражданам рекомендуем своевременно убрать снег с прилегающей к дому территории, очистить канавы, водосбросные и водопропускные трубы, не выбрасывайте за ограду мусор и не допускайте засорения естественных протоков талых вод. Убрать все ценное из подвалов, погребов. Подготовьте то, что необходимо взять с собой в случае эвакуации: документы, деньги, комплект одежды, туалетные принадлежности и необходимые вам медикаменты», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Участки территорий в Уфе, до которых, возможно, дойдёт вода, при неблагоприятном сценарии развития, находятся на контроле: