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Сегодня, 10:08

Стало известно, до каких территорий в Уфе может дойти «большая» вода при неблагоприятном сценарии

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В Башкирии прогнозируется потепление. МЧС по республике, ссылаясь на данные гидрометцентра России, информирует о том, что с 21 по 29 марта по республике будет наблюдаться теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 4-7 градусов. На территории Башкирии продолжится активное снеготаяние, дальнейшее разрушение ледяного покрова на реках республики. С 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек.

В МЧС по Башкирии разработали модели подтопления на территории Уфы при различном уровне воды в реках Белой, Уфимке и Деме в период прохождения половодья. Сейчас угрозы подтопления нет. Текущий уровень в реке Белой около 0 см, ведется ежедневный мониторинг уровня воды в реках. Проводится комплекс необходимых мероприятий.

«Для минимизации последствий прохождения половодья гражданам рекомендуем своевременно убрать снег с прилегающей к дому территории, очистить канавы, водосбросные и водопропускные трубы, не выбрасывайте за ограду мусор и не допускайте засорения естественных протоков талых вод. Убрать все ценное из подвалов, погребов. Подготовьте то, что необходимо взять с собой в случае эвакуации: документы, деньги, комплект одежды, туалетные принадлежности и необходимые вам медикаменты», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Участки территорий в Уфе, до которых, возможно, дойдёт вода, при неблагоприятном сценарии развития, находятся на контроле:

  •  ул. Серова - река Белая
  • СНТ Козарез, Альбатрос - река Белая
  • СНТ «Озон» - река Дема
  • Козарез - река Белая
  • Кооперативная поляна -  река Белая
  • СНТ «Зауфимье» - река Юрмаш
  • поселок Искино - озеро Большой Улукуль
  • поселок Максимовка, ул. Фурманова - озеро Максимовское
  • поселок Максимовка, ул. Чехова - озеро Максимовское
  • СНТ в мкрн. Инорс - река Уфа
  • СНТ в мкрн. Максимовка - река Уфа
  • СНТ в мкрн. Шакша - река Уфа
  • СНТ в Демском лесничестве - река Дема
  • поселок Пугачевская слобода - река Уфа
  • поселок 3-я пристань - река Белая
  • поселок Дудкино - река Уфа
  • поселок Кузнецовский затон - река Белая
  • мкрн. Нижегородка - река Белая
  • мкрн. Затон - река Белая
Автор:Дарья Субботина
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