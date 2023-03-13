Синоптики дали уточнённый прогноз на половодье в Башкирии. По информации Башгидрометцентра, этой весной максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются ниже нормы на 10–15%. При таких уровнях возможно подтопление пониженных участков Уфы. При прохождении максимальных уровней возможно подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек.

Данные снегосъёмок показали, что на 5 марта 2023 года запасы воды в снежном покрове бассейна реки Дема на 20% выше нормы, а в целом по бассейну реки Белой на 10–5% меньше средних многолетних значений на весну. Запас воды в снежном покрове составляет 105 мм, что близко к норме и к значениям прошлого года. Средняя высота снега в целом по бассейну реки Белой колеблется в пределах 58-87 см.

Зимняя водность рек бассейна Белой близкая к средним многолетним значениям и близкая к значениям прошлого года.

Толщина льда на реках бассейна Белой колеблется в пределах 30–65 см, что на 5-20 см меньше нормы и на 5–18 см больше значений прошлого года. На реках бассейна Урал 42-82 см, что в пределах нормы.

Средняя глубина промерзания почвы на территории республики колеблется в пределах 43–60 см, что также близко к средним многолетним значениям и на 10–17 см выше значений 2022 года. Глубина промерзания почвы бассейна реки Урал на нашей территории колеблется в пределах 28–85 см, отклонение от нормы составляет от -23 до +17 см.

Более подробный прогноз элементов весеннего половодья на реках Башкортостана будет опубликован в конце марта.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как Башкирия готовится к паводку.