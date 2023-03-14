В Башкирии проверили, как республика готова к половодью

Сегодня, 14 марта, в Башкирии стало ясно, как республика пройдёт весеннее половодье. Под Уфой состоялся республиканский смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в котором оценили готовность всех служб, привлекаемых для обеспечения безопасности в период половодья. Об этом информагентство «Башинформ» выяснило из сообщения вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова.

В смотре спецсил приняли участие 190 человек и 74 единицы техники. Ирек Сагитов отметил, что подготовка к прохождению половодья в республике традиционно проводится с учётом наихудшего варианта развития событий, при котором в зоне подтопления могут оказаться до 257 населенных пунктов в 42-х муниципальных образованиях с населением более 80 тысяч человек.

«В Башкирии в готовности к реагированию находится группировка сил и средств в составе более 15 тысяч человек и свыше 3 тысяч единиц техники и 173 единиц плавсредств. Для мониторинга водных объектов республики будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Мы убедились, что все силы и средства находятся в высокой степени готовности для реагирования в период половодья. Для координации действий населения в период половодья на подтопляемых территориях будут созданы противопаводковые штабы, где будут дежурить диспетчера и спасатели», — сказал Ирек Сагитов.