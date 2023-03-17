В Башкирии зарегистрировано несколько случаев высокозаразной инфекции

В Башкирии зарегистрировано пять случаев кори, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

«Все пациенты госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести. Все заболевшие не были вакцинированы», - рассказал Айрат Рахматуллин, отметив при этом, что современная система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится.

Как сообщал 7 марта «Башинформ», в Башкирии зарегистрирован случай кори. Болезнь выявили у ребенка, прибывшего из Таджикистана. Ранее он не был привит против этой инфекции.

14 марта управление Роспотребнадзора по РБ сообщило о том, что в Башкирии зарегистрированы случаи кори среди детей, отдыхавших в Египте.

Корь — высокозаразная инфекция, в случае контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Единственная защита от этой болезни — вакцинация в 1 год и ревакцинация в 6 лет. В 2023 году случаи кори зарегистрированы в 12 субъектах страны. Большинство случаев кори отмечены в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях и Республике Дагестан.

О том, когда и кому положена вакцинация, как уберечь себя от этой острой вирусной инфекции, можно узнать в этом материале «Башинформа».