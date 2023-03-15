Когда и кому нужно делать прививку от кори - Роспотребнадзор по Башкирии

В управлении Роспотребнадзора по Башкирии, в связи с зарегистрированными в республике случаями кори среди детей, напомнили о необходимости вакцинации, а также разъяснили, когда и кому положена прививка против этой высокозаразной инфекции.

«Прививку от кори нужно обязательно делать всем детям в возрасте до одного года, — подчеркнули в ведомстве. — Ревакцинация проводится в шесть лет».

Детям старше шести лет и взрослым вакцинация рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины.

До 36 лет введение вакцины рекомендуется всем. После 36 лет — при высокой вероятности контактов. В первую очередь речь идет о медицинских работниках, а также работниках транспорта, детских садов и школ.

Тем, кто старше 55 лет, вакцинация необходима только при контактах с больными.

«Проверьте информацию о вакцинации у себя и своих детей. Если пришло время или нет сведений, обратитесь в поликлинику по месту жительства и пройдите вакцинацию бесплатно», — подытожили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

Как сообщал 7 марта «Башинформ», в Башкирии зарегистрирован случай кори. Болезнь выявили у ребенка, прибывшего из Таджикистана. Ранее он не был привит против этой инфекции.

14 марта управление Роспотребнадзора по РБ сообщило о том, что в Башкирии зарегистрированы случаи кори среди детей, отдыхавших в Египте.

Корь — высокозаразная инфекция, в случае контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Единственная защита от этой болезни — вакцинация в 1 год и ревакцинация в 6 лет. В 2023 году случаи кори зарегистрированы в 12 субъектах страны. Большинство случаев кори отмечены в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях и Республике Дагестан.