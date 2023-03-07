В Башкирии зарегистрирован случай кори: ребенок не был привит от заразной инфекции

В Башкирии зарегистрирован случай кори. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, болезнь выявили у ребенка, прибывшего из Таджикистана. Ранее он не был привит против этой инфекции.



«Эпидемиологи выявили круг контактных лиц, всем им проведена экстренная иммунизация. Контактные лица находятся под меднаблюдением. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле», — заверили в региональном надзорном ведомстве.

Корь — высокозаразная инфекция, в случае контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Единственная защита от этой болезни — вакцинация в 1 год и ревакцинация в 6 лет. В 2023 году случаи кори зарегистрированы в 12 субъектах страны. Большинство случаев кори отмечены в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях и Республике Дагестан.