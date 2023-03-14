В Башкирии выявили случаи кори среди детей, отдыхавших в Египте

В Башкирии зарегистрированы случаи кори среди детей, отдыхавших в Египте, сообщили информагентству «Башинформ» в управлении Роспотребнадзора по Башкирии. В ведомстве уточнили, что дети не были привиты.

Эпидемиологи надзорного ведомства определили круг контактных лиц. Им проведена экстренная иммунизация и сейчас они находятся под медицинским наблюдением.

Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Башкирии выявили два случая заболевания детей корью, прибывших из Таджикистана, передавало информагентство «Башинформ».