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Вчера, 15:24

В Иглинском районе организовали площадку для подкормки пятнистых оленей

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Март - трудный для диких копытных животных месяц. Из-за чередующихся морозов, оттепелей, а также глубокого снега, зверям трудно передвигаться и искать корм. Именно поэтому на особо охраняемых природных территориях республики организуют площадки для подкормки лесных обитателей.

Не остаются в стороне и охотхозяйства республики, где тоже организуют места для подкорма, тракторами прокладывают дороги и привозят на специальные площадки сено, зерно, выкладывают соль. На видео, предоставленном «Башинформу» минэкологии Башкирии, - организованная подкормка пятнистых оленей в охотничьих угодьях Иглинского района.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как Башкирия стала второй родиной для северных оленей.

Автор:Роман Якимчук
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