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Сегодня, 08:30

Морковке и капусте предпочитают комбикорм: как Башкирия стала второй родиной для северных оленей

из личного архива Т. Эниева
Фото:из личного архива Т. Эниева

Животными, которых мы привыкли воспринимать как обитателей далеких стран и климатических поясов, в Башкирии уже никого не удивить. В республике прекрасно чувствуют себя страусы, верблюды и не только. В Белорецком районе, например, поселились северные олени. Наши зимы им пришлись по душе, разве что ягеля не хватает, однако гордые животные привыкли к комбикорму. Подробности - в материале «Башинформа».

Жителя Белорецка, 38-летнего Тимура Эниева, земляки порой называют якутом, хотя он местный, белорецкий, родился в селе Шигаево, учился в Уфе, преподавал в школе, заведовал библиотекой, занимался фермерством, строительством. Несколько лет назад мужчина всерьез заинтересовался оленеводством, постепенно хобби прочно вошло в его жизнь.

«Я никогда не бывал на Крайнем Севере, а увлечение появилось спонтанно. Когда вернулся из Уфы в Белорецк, искал себе дело по душе. Заинтересовался оленями, увидел объявление в интернете - один человек из Челябинской области продавал животное, у него были сани, упряжь, мне очень понравилось, я влюбился в это дело», - рассказал «Башинформу» Тимур Эниев.
из личного архива Т. Эниева
ил личного архива Т. Эниева
из личного архива Т. Эниева
из личного архива Т. Эниева
из личного архива Т. Эниева
ил личного архива Т. Эниева
из личного архива Т. Эниева
из личного архива Т. Эниева
Фото:из личного архива Т. Эниева

Своих нынешних питомцев – 8-летнего Свэна, 4-летних Резвого и Малыша мужчина приобрел в Сургуте. По словам хозяина, олени сейчас в самом расцвете сил (в природе они живут 10-15 лет, а в неволе – до 30). Параллельно с этим Тимур стал изучать культуру и быт северных народов: искал информацию в интернете, подписался на тематический видеоблог, а затем познакомился с его авторами, у которых узнал много интересного о содержании оленей. Теперь он и сам может рассказать не меньше, тем более что окружающие часто спрашивают, каково оленям в нашем климате? Известно, например, что эти животные предпочитают ягель, который обеспечивает их калориями. В природе они едят дикие злаки, кустарники, грибы, могут лакомиться выброшенной на берег рыбой. В Башкирии оленьи вкусы немного поменялись с учетом местной кормовой базы.

«Ягель у нас в районе тоже растет, но его очень мало, надо искать, собирать. Предлагали им морковь и капусту – не нравится, зато едят обычный комбикорм. Конечно, есть особенности, перекармливать ячменем их нельзя, могут быть проблемы с желудком», - пояснил собеседник.

Сейчас олени содержатся на территории местной турбазы, Тимур катает на них желающих, заработанные средства идут на корм. Зимой, даже в суровые морозы, олени прекрасно чувствуют себя на открытом воздухе, а вот летом им нужна крыша над головой, навес защищает животных от яркого солнца, еще их раздражают насекомые: мухи и слепни. Олени - животные вольнолюбивые, поэтому на вольный выпас хозяин их не отпускает – опасается, что могут убежать и не вернуться.

В планах Тимура - организовать настоящий этнопарк: поставить чум, поместить туда разнообразные предметы быта, лыжи, снасти, деревянные лодки, утварь, сделанные северными мастерами. Администрация района обещала помочь с земельным участком, а местный климат, как оказалось, оленям вполне подходит. Кстати, сейчас Белорецк – единственное место в Башкирии, где можно посмотреть на северных оленей.

 

Видео:страница Андрея Иванюты во ВКонтакте
Автор:Роман Якимчук
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