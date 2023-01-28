Морковке и капусте предпочитают комбикорм: как Башкирия стала второй родиной для северных оленей

Своих нынешних питомцев – 8-летнего Свэна, 4-летних Резвого и Малыша мужчина приобрел в Сургуте. По словам хозяина, олени сейчас в самом расцвете сил (в природе они живут 10-15 лет, а в неволе – до 30). Параллельно с этим Тимур стал изучать культуру и быт северных народов: искал информацию в интернете, подписался на тематический видеоблог, а затем познакомился с его авторами, у которых узнал много интересного о содержании оленей. Теперь он и сам может рассказать не меньше, тем более что окружающие часто спрашивают, каково оленям в нашем климате? Известно, например, что эти животные предпочитают ягель, который обеспечивает их калориями. В природе они едят дикие злаки, кустарники, грибы, могут лакомиться выброшенной на берег рыбой. В Башкирии оленьи вкусы немного поменялись с учетом местной кормовой базы.

«Ягель у нас в районе тоже растет, но его очень мало, надо искать, собирать. Предлагали им морковь и капусту – не нравится, зато едят обычный комбикорм. Конечно, есть особенности, перекармливать ячменем их нельзя, могут быть проблемы с желудком», - пояснил собеседник.

Сейчас олени содержатся на территории местной турбазы, Тимур катает на них желающих, заработанные средства идут на корм. Зимой, даже в суровые морозы, олени прекрасно чувствуют себя на открытом воздухе, а вот летом им нужна крыша над головой, навес защищает животных от яркого солнца, еще их раздражают насекомые: мухи и слепни. Олени - животные вольнолюбивые, поэтому на вольный выпас хозяин их не отпускает – опасается, что могут убежать и не вернуться.

В планах Тимура - организовать настоящий этнопарк: поставить чум, поместить туда разнообразные предметы быта, лыжи, снасти, деревянные лодки, утварь, сделанные северными мастерами. Администрация района обещала помочь с земельным участком, а местный климат, как оказалось, оленям вполне подходит. Кстати, сейчас Белорецк – единственное место в Башкирии, где можно посмотреть на северных оленей.