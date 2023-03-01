В Башкирии специалисты жилстройнадзора проверяют вентканалы и дымоходы жилых домов

Специалисты Госкомитета по жилищному и строительному надзору республики проверяют состояние вентканалов и дымоходов в многоквартирных домах. Об этом в ходе тематического брифинга на БСТ сообщил руководитель ведомства Артур Давлетшин.

«На сегодняшний день нашими специалистами проводятся проверочные, контрольно-надзорные мероприятия по содержанию вентканалов и дымоходов в многоквартирных домах, в случае нарушения Госкомитетом принимаются меры административного воздействия в отношении управляющих организаций. Составляются протоколы об административном правонарушении по статье 14.1.3. КоАП РФ, штраф составляет от 250 тысяч в отношении юридических лиц, 50 тысяч в отношении должностных лиц. Хочу еще раз обратить внимание на то, что бремя содержания общедомового имущества лежит на собственниках МКД, в случае если дом обслуживается управляющей организацией и жители оплачивают строку "содержание", сюда входит содержание дымоходов и вентканалов в том числе», - отметил Давлетшин во время прямого эфира.

Как ранее сообщал «Башинформ», на данный момент в республике из-за неисправных дымоходов и вентканалов от газоснабжения отключены 87 жилых домов. В министерстве ЖКХ подчеркнули, что проверки должны проводиться раз в три года. Между тем в Уфе начали тестировать новую систему ремонта дымоходов и вентканалов многоквартирных домов.