В Башкирии от газоснабжения отключены 87 многоквартирных домов: 15 полностью, а 72 - частично

В Башкирии от газоснабжения отключены 87 многоквартирных домов, из них 15 полностью, а 72 – частично. Большинство из полностью отключенных домов – 12 МКД расположены в Уфе. Такие данные были озвучены на тематическом брифинге телеканала БСТ и.о. министра ЖКХ РБ Ириной Головановой.

Причины отключений связаны с дефектами дымоходов и вентиляционных систем, угрожающих жизни и здоровью жильцов. Для восстановления газоснабжения жильцы и управляющие компании должны полностью и за свой счет устранить все выявленные неисправности и дефекты.

По информации минЖКХ РБ, в 26 столкнувшихся с отключениями газа муниципальных образованиях Башкирии в 2022 году его подача была полностью восставлена. Работы были выполнены за счет средств собственников и управляющих компаний, в том числе с оплатой в рассрочку. Так, в Бирском районе все ранее отключенные 112 МКД отремонтированы и подключены к газоснабжению. Также ситуацию удалось полностью исправить в Баймакском районе по 63 МКД, в Зианчуринском районе по 25 МКД, в городе Кумертау по 21 МКД и еще в 22 муниципалитетах.