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Вчера, 20:31

В Уфе проходит проверку новая система ремонта дымоходов и вентканалов многоквартирных домов

В Уфе проходит проверку новая система ремонта дымоходов и вентканалов многоквартирных домов. Об этом на тематическом брифинге телеканала БСТ заявил заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Уфы Антон Тристан.

Суть технологии заключается в обработке вентканалов специальным огнестойким материалом, который опускается по трубе сверху вниз и восстанавливает ее герметичность. По словам Антона Тристана, данная технология имеет лучшее соотношение по критерию стоимость-эффективность. После ее апробации и всесторонней проверки она может быть использована для восстановления систем вентиляции и дымоходов во всех проблемных домах Уфы.

Напомним, сейчас от газоснабжения полностью отключены 12 МКД столицы республики.       

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