Из Уфы вылетел первый прямой рейс в Самарканд

Сегодня, 17 февраля, из Уфы отправился первый прямой рейс в Самарканд. Перелеты будет совершать авиакомпания «Азимут» с регулярностью один раз в неделю, по пятницам. Время в пути - 3 часа.

Как накануне сообщал «Башинформ», Nordwnd Airlines открыла программу полетов из башкирской столицы в Душанбе. На очереди прямые рейсы из Уфы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году. Уже в понедельник, 6 марта, из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси.

О том, что в Самарканд запустят прямые рейсы, стало известно в ноябре 2022 года. А на прошедшем в понедельник оперативном совещании правительства Глава Башкирии поручил проработать вопрос об увеличении количества рейсов в Самарканд. Какие перспективы для Башкирии открывает запуск новых международных рейсов, читайте здесь.