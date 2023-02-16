Nordwind Airlines открыла программу полетов из Уфы в Душанбе

Сегодня международный аэропорт «Уфа» встретил первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines из столицы Таджикистана — Душанбе. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Регулярные перелеты выполняются на комфортабельных Boieng 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

«Авиакомпания активно наращивает маршрутную сеть из столицы Башкирии. Мы выполняем прямые перелеты из Уфы в Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Махачкалу, и сегодня наша карта полётов дополнилась регулярным рейсом в Душанбе», — подчеркнул заместитель генерального директора Nordwind Airlines Антон Маттис.

Как сообщал ранее «Башинформ», с 17 февраля стартуют прямые авиаперелеты «Уфа — Самарканд».

На очереди — прямые рейсы из Уфы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году. Уже в понедельник, 6 марта, из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси — Минск.