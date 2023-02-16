Полет нормальный: из Башкирии в ближнее зарубежье открываются новые авиарейсы

В последнее время из Башкирии в ближнее зарубежье отправляется все больше и больше прямых авиарейсов. Например, сегодня, 16 февраля, еще одна из авиакомпаний России открывает полетную программу из Уфы в Душанбе. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

С 17 февраля стартуют прямые авиаперелеты «Уфа — Самарканд», анонсировал ранее в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров. Время в пути составит всего три часа.

«Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана. Самарканд — действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкирии есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны», — цитировал «Башинформ» Радия Хабирова.

На очереди — прямые рейсы из Уфы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году. Уже в понедельник, 6 марта, из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси — Минск.

Как неоднократно подчеркивал Радий Хабиров, прямые авиарейсы из Уфы в Минск — принципиальный вопрос.

«Между нашей республикой и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения, — заявил Глава Башкирии. — Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе».

Прямые перелеты — не только удобно, но и выгодно

Прямые авиаперелеты — это как минимум удобно, как максимум — выгодно. Причина проста: не нужно на перекладных, с пересадками, «козьими тропами» добираться до нужного тебе города или страны. Это равнозначно не менее удобно и для тех, кто приезжает в нашу республику. Неважно кто: турист, бизнесмен или трудовой мигрант — удобство от наличия прямого авиасообщения очевидно для всех.

«Я помогаю с работой в Уфе своим землякам из Узбекистана и могу сказать, что прямые рейсы — это наша хорошая палочка-выручалочка. Вспомните, когда из-за пандемии коронавируса трудовым мигрантам из Средней Азии было почти невозможно приехать в Россию, включая Башкирию. Это было очень сложно, в республику приезжали единицы. О прямых рейсах речи тогда вообще не шло, если только через Москву. Сейчас — совсем другое дело. Я лично очень рад тому, что сегодня появляется все больше авиарейсов между Уфой и городами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Я могу это только приветствовать. Уверен, что и жителям Башкирии будет интересно побывать в этих среднеазиатских республиках и ощутить на себе местный колорит», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Башинформа» предприниматель из Уфы Баходир.

Аналогичной точки зрения придерживается и уфимка Гулюза Гизатуллина.

«Рада, что география полетов расширяется. Взять отпуск и махнуть из Уфы теперь можно не только в Турцию, Египет и Эмираты, но и в другие места. Кстати, в прошлом году мы побывали с семьей в Казахстане и получили массу впечатлений! Вообще, прямые рейсы — это самый простой и быстрый способ добраться до пункта назначения. Не тратишь время на ожидание в аэропорту. Для меня это очень важно. Я всегда предпочту прямой рейс, и пусть это будет дороже, но он зато прямой, — отметила она. — Что касается предстоящего авиасообщения с Самаркандом, то я всегда мечтала побывать в одном из древнейших городов мира. Очень хочу побывать в городе, история которого превышает 2 тысячи лет, в городе, основанном еще в середине VIII века до н. э. Этой весной мы планируем с мужем побывать уже в Самарканде, в том числе благодаря прямому рейсу из Уфы. Каких-то три часа и ты на месте — разве это не здорово?»

Мы к вам, вы — к нам, или Есть ли перспективы для туристического рынка Башкирии?

В национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года Башкирия заняла 11-е место. Составители рейтинга оценивали безопасность, учитывали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, а также популярность региона.

«В прошлом году с января по ноябрь республику посетили 1,7 млн туристов, в этом — ждем уже 2 млн. Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили программы — школьного и промышленного туризма, в рамках проекта „Башкирское долголетие“ активно путешествует по республике наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу», — обозначил Глава Башкирии задачи региона в сфере туризма на 2023 год.

По его мнению, республике вполне по силам войти в десятку и даже в пятерку самых популярных направлений.

«У нас уникальная природа, богатое культурное и исторические наследие, развита сеть санаториев, горнолыжных центров. Главное — системная работа. Туристическая сфера составляет значимую часть нашей экономики, поэтому будем продолжать вдумчиво, энергично и последовательно заниматься этой темой», — заявил Радий Хабиров.

Расширение полетной программы, географии авиасообщений, безусловно, положительно скажется на развитии туристической индустрии Башкирии. Такой точки зрения придерживается доктор исторических наук, профессор Любовь Матвеева.

«Это в какой-то степени позволит увеличить пассажиропоток, доходы аэропорта и, конечно, укрепит имидж нашей республики, — прокомментировала Любовь Матвеева агентству „Башинформ“. — Что касается туризма, здесь необходимо понимать, что основной выездной туристский поток идет транзитом через московские аэропорты и за счет чартерного сообщения. С точки зрения въездного туристского потока в Башкирию, то само по себе открытие авиарейсов не может в значительной мере повлиять на количество туристов. Необходима комплексная программа разработки туристских продуктов с учетом специфики и потребительских предпочтений туристов из стран ближнего зарубежья, а также программа продвижения туристских продуктов на территории этих стран. Кроме того, надо понимать, что сейчас развернулась достаточно жесткая конкурентная борьба за туристов между регионами России, поэтому наши туристские продукты должны быть конкурентноспособными как по цене, так и по качеству, которое во многом определяется наличием развитой инфраструктуры».

Говоря о создании инфраструктуры, нужно подчеркнуть, что в этом году на развитие туризма Башкирия получит из федерального бюджета 552 млн рублей. Добрые вести привез в республику министр экономического развития России Максим Решетников, сообщил на своей странице в соцсетях Глава региона Радий Хабиров.

«Средства пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, проведение Уфимского марафона», — пояснил Радий Хабиров.

По его словам, в массовом сознании Башкирия никогда не была по-настоящему туристическим местом, но власти республики активно работают над тем, чтобы это изменить.

«Наш регион всегда ассоциировался со сплавами, санаториями. Однако возможности — гораздо шире. У нас огромный потенциал — богатая природа, интересные геологические объекты, культурное, историческое, археологическое наследие. Сейчас мы в фазе развития, но уже через 5-6 лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли», — рассказал Глава республики.

Напомним, на брифинге по итогам встречи с представителями туристической отрасли, состоявшейся 11 февраля в геопарке «Торатау», министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что на ней прозвучало немало дельных предложений.

«Прежде всего хочу отметить, что республика развивает туризм, системно используя все имеющиеся федеральные возможности. Недаром Башкирия всегда в тройке лидеров по основным программам: и по поддержке местных инициатив, и по развитию событийного туризма, и по другим направлениям, — сказал глава минэкономразвития России. — С другой стороны, республика сама активно вкладывает в эту отрасль. Если посмотреть пропорции, при том, что регион достаточно активно привлекает федеральные деньги, Башкирия всё равно больше вкладывает из республиканского бюджета. Это говорит о том, что республика не на словах, а на деле понимает, что туризм — это приоритет».

Как подчеркнул Радий Хабиров, сегодня в республике усилиями государства, туристической индустрии, малого бизнеса идет «определенное формирование точек для туристической привлекательности».

«Что касается новых точек, у нас слаженная системная работа, которая не первый год идёт по разным направлениям. Это формирование индустрии придорожного сервиса, новых туристических маршрутов, дальнейшее развитие санаторно-курортной сети. Это оформление и приведение в порядок десятков интересных туристических объектов: археологических, культурных, исторических, природных. Это то, чем мы занимаемся. Пещера Шульган-Таш, Евразийский музей кочевых цивилизаций, Воскресенский медеплавильный завод… Скоро мы придём в Тирлян в Белорецком районе на территорию бывшего медеплавильного завода. Уникальный медеплавильный завод был в Каге, где сохранились его останки. Есть там и мечеть позапрошлого века. Всё это требует определённого времени. И даже по росту туристического потока к нам мы понимаем, что на правильном пути. Поэтому продолжим открывать Башкирию для жителей республики и всей России», — подытожил Радий Хабиров.