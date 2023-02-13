Пенсионеры республики в рамках программы «Башкирское долголетие» смогут посетить Беларусь

У пенсионеров из нашей республики появится возможность посетить Беларусь в рамках программы «Башкирское долголетие». Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе поручил за неделю подготовить идеи реализации этого проекта.

«Доложите, есть ли у нас интерес, будем ли делать подпрограмму «Башкирского долголетия» в Беларусь. Неделя вам времени, сводный доклад сделайте», - обратился к министрам туризма и транспорта региона Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», в 2023 году туристическая программа охватит 20 тысяч пенсионеров со всей республики. На реализацию программы выделено 48 млн рублей. Пожилые жители Башкирии раз в год могут отправиться на бесплатную экскурсию по достопримечательностям региона. В ближайшее время проект будет расширен до международного уровня.