Глава Башкирии поручил проработать вопросы по прямым рейсам в Самарканд и Минск

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе дал поручение министерствам транспорта и туризма республики проработать вопросы по запуску прямых рейсов в Самарканд и Минск.

«Надо понимать, сколько рейсов в неделю будет. Чтобы люди понимали: в Самарканд в середине недели прибыл, как оттуда улетать. И как туриндустрия начинает это направление открывать для себя. И что касается Минска. Мы договорились, что один рейс в неделю летает. Но этого совершенно недостаточно, это неудобно. Вместе с нашим уфимским аэропортом ищите второго перевозчика», - сказал Глава Башкирии.

Как ранее сообщал «Башинформ», по планам полетная программа в Самарканд начнет действовать в марте этого года. Также весной должны возобновиться прямые рейсы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году.