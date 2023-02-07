Новые жертвы землетрясения, агросубсидии и сова-киноман: новости России и Башкирии утром 7 февраля

Число жертв землетрясений, которые произошли на юго-востоке Турции, достигло более 2300 человек. Об этом рассказали РИА Новости. Количество пострадавших в данный момент превысило 13 тыс. Напомним, сила природного катаклизма, по оценкам специалистов, составила 7,4 и 7,8 балла. Для туристов из России действуют две горячие линии: так, прибывшим в страну по путевке при экстренной ситуации нужно позвонить по телефону +7 499 678-12-03, а самостоятельным путешественникам, которые столкнулись с проблемами из-за стихии, следует набрать номер +7 (495) 695-45-45.

Аграриям Башкирии в 2023 году выделят 165 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов на субсидии для содержания племенного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, сообщил заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Ставка составит 3,5 тыс. руб. на условную голову. Это в том числе поспособствует развитию молочного скотоводства — данным видом АПК занимается 51 племенная организация из 81 действующих в республике.

С начала года от жителей Башкирии поступило свыше трех тысяч заявлений на предоставление льгот по имущественным налогам. Как сообщила ИФНС РФ по РБ, основная их часть поступила от граждан в бумажном виде при личном визите в отделение или направлена почтой, 35% представлена через МФЦ и 19% — при помощи личного кабинета налогоплательщика онлайн.

Шесть несанкционированных свалок планируют ликвидировать в городах Башкирии к 2024 году по федеральному проекту «Чистая страна», написал в своем телеграм-канале министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. Речь идет о Благовещенске, Баймаке, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау и Давлеканово. По информации главы ведомства, сейчас работы активно ведутся в Баймаке, Сибае и Стерлитамаке, а в текущем году специалисты приступят к устранению свалок в трех других городах.

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов в своих соцсетях поделился фотографией совы, которая прилетела в гости на территорию городского сквера за местным кинотеатром. Отметим, это уже не первая птица-«киноман» — ранее «Башинформ» сообщал, что пернатую красавицу заметили на дереве у столичной «Родины».

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