В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,8, сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

Землетрясение произошло в центральной части Турции, в 13.24 мск, констатировали сейсмологи. Оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 7,7, случившегося сегодня ночью в Турции, погибли 912 человек, ранены 5385. Об этом информировал «Башинформ».

Кроме того, этой ночью от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии — Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России помочь Турции и Сирии ликвидировать последствия землетрясения, сообщал «Башинформ».