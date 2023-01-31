Проект «Башкирское долголетие»-2023: в бесплатные туры отправятся 20 тысяч пенсионеров республики

К пожилым людям в Башкирии всегда относились и продолжают относиться с большим вниманием, уважением и заботой.

Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Башкирии, к 2036 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет в регионе до 73,66 года, что на 6 процента выше уровня 2021 года. По консервативному сценарию, возможный рост составит 3,9 процента до 72,18 года, сообщал «Башинформ».

Наглядным примером уважительного, внимательного отношения к людям «серебряного возраста» является программа «Башкирское долголетие. Туризм», инициированная Главой республики Радием Хабировым, информировал ранее «Башинформ». Благодаря этому социально значимому проекту пенсионеры могут отправиться в бесплатный однодневный тур по родной республике.

«Для нас очень важно, чтобы и на пенсии представители нашего старшего поколения жили активно, интересно, насыщенно. Мы хотим показать им нашу интереснейшую и уникальную республику, — объяснил свое решение Глава Башкирии. — Часто бывает так, что человек родился и всю жизнь проработал в одном районе. Ездил в командировки и на отдых в другие регионы, а по Башкирии и не путешествовал. Не было надобности, да и зачем, на чём… Считаю это крайне несправедливым. У нас полно интереснейших мест. Поэтому мы продолжаем и развиваем программу «Башкирское долголетие».

Республиканский проект «Башкирское долголетие. Туризм» рассчитан до 2024 года. Как уже говорилось выше, в отличие от большинства туристических туров, эта экскурсия бесплатная, рассчитана на один день. Что называется, утром уехал, вечером приехал — очень удобно, особенно если речь идет о пожилом человеке. Нет необходимости думать о том, где бы поужинать, переночевать и т. д.

Воспользоваться правом на такую поездку, чтобы посмотреть природные красоты Башкирии, можно раз в год пожилым жителям республики.

Главная цель проекта — знакомство с башкирской природой, ее многочисленными красотами. Не менее важны увеличение продолжительности здоровой жизни пенсионеров, улучшение их настроения, приобщение к путешествиям и, конечно, развитие внутреннего туризма, перечислили «Башинформу» в министерстве предпринимательства и туризма.

Отметим: число предлагаемых туров ежегодно растет, равно как и количество участников проекта. Для сравнения: в 2020 году для реализации проекта «Башкирское долголетие. Туризм» выделили 4 тысячи квот. В прошлом году их количество достигло 10 тысяч. В 2023 году количество участников вырастет вдвое и составит уже 20 тысяч человек.

«Я горжусь проектом „Башкирское долголетие“. Столько радости в глазах пожилых людей. Программу мы увеличиваем в два раза. То есть в два раза больше людей в следующем году смогут посетить наши туристические места. А что особенно приятно, мы также увеличиваем количество этих мест», — цитировал «Башинформ» руководителя республики Радия Хабирова в ходе его прямой линии, состоявшейся в октябре 2022 года.

Как пояснили информагентству в региональном минтуризма, квоты по проекту «Башкирское долголетие. Туризм» между городами и районами распределяются пропорционально, в «соответствии с количеством пенсионеров на территории муниципалитета».

«Так, в прошлом году квота составила 10 тысяч человек, — уточнили „Башинформу“ в ведомстве. — Ежегодно туроператоры предлагают все больше новых экскурсионных туров по данной программе. Например, в прошлом году было 35 направлений. На 2023 год запланированы 45 направлений и более 100 достопримечательностей и туристических локаций для пожилых жителей Башкирии».

Программа рассчитана на людей «серебряного возраста»: мужчин от 60 лет, женщин — от 55 лет.

В пакет экскурсионной поездки входит трансфер, страховка участников тура, посещение музеев, обзорная экскурсия по городу или району Башкирии в сопровождении гида-экскурсовода.

«Экскурсия начинается из того района или города, на территории которого прописан участник программы „Башкирское долголетие“. Каждый муниципалитет имеет свое расписание и свои туристические программы», — уточнили в минтуризма Башкирии, добавив, что туры для пенсионеров могут быть культурно-познавательными, активными, оздоровительными или комбинированными.

Некоторые туры для пожилых жителей Башкирии включают в себя проведение различных мастер-классов. Например, по изучению народных танцев, игре на народных инструментах, приготовлению блюд башкирской национальной кухни, производству национальных инструментов и украшений, изготовлению чая из лекарственных трав, приготовлению кумыса и многих других.

В числе самых популярных туров одного дня — «Едем в гости в уездный город Бирск», геопарк «Торатау» с посещением села Воскресенское, «Нарыстау» с заездом в мавзолей Тура-хана, тур «Бабай утары» в Туймазинском районе, а также тур «Святые Кустики» в Нуримановском районе, «Геопарк Янган-Тау» в Салаватском районе, «Красноусольск» в Гафурийском районе и Бугабашский женский монастырь в Бакалинском районе Башкирии.

Кроме того, в прошлом году пожилые жители нашей республики смогли побывать на таких зрелищных мероприятиях, как фестиваль «Башкирская лошадь» в Баймакском районе и «Бэлешфест» в Буздякском районе.

Все, что нужно для участия в «экскурсионном» проекте, — зарегистрироваться на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф, записаться на желаемый тур, выбрав удобный маршрут и дату, либо обратиться в администрацию своего города или района.

Число новых экскурсий для пенсионеров может пополнить патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву» в Уфе. Старт проекта намечен на 21 февраля и приурочен ко Дню защитника Отечества. С весны «шаймуратовский» маршрут здоровья планируется включить в программу «Башкирское долголетие», сообщал «Башинформ».

Между тем в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года Башкирия заняла 11-е место. Составители рейтинга оценивали безопасность, учитывали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, а также популярность региона.

«В прошлом году с января по ноябрь республику посетили 1,7 млн туристов, в этом — ждем уже 2 млн. Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы — школьного и промышленного туризма, в рамках „Башкирского долголетия“ активно путешествует по республике наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу», — обозначил Глава Башкирии задачи региона в сфере туризма.

По его мнению, республике вполне по силам войти в десятку и даже в пятерку самых популярных направлений.

«У нас уникальная природа, богатое культурное и исторические наследие, развита сеть санаториев, горнолыжных центров. Главное — системная работа. Туристическая сфера составляет значимую часть нашей экономики, поэтому будем продолжать вдумчиво, энергично и последовательно заниматься этой темой», — подытожил Радий Хабиров.