В Уфе появится патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву»

Республиканское отделение Лиги здоровья нации 25 января анонсировало новый проект – патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву: возвращение к истокам». Старт проекта намечен на 21 февраля и приурочен ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.

Первыми по маршруту пройдут школьники 7-8 классов Уфы – в сопровождении экскурсовода Национального музея РБ, педагога и членов Лиги здоровья нации.

Экскурсионная группа соберется в зале генерала Шаймуратова в Национальном музее РБ. Перед выходом на оздоровительный маршрут всем участникам измерят давление и пульс. Учащиеся направятся на Советскую площадь к памятнику легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Далее они проследуют по улице Заки Валиди до Телецентра, останавливаясь у памятника Александру Матросову, возле Башкирского драмтеатра, Уфимского университета науки и технологий и памятника Салавату Юлаеву. Конечной точкой маршрута будет памятник Шайхзаде Бабичу.

Во время прогулки школьники будут слушать рассказы экскурсовода.

«Организацией маршрута мы преследуем сразу две цели, – сообщил заместитель председателя Госсобрания РБ, руководитель регионального отделения Лиги здоровья нации Рустем Ахмадинуров. – С одной стороны, это популяризация пеших прогулок, приобщение людей к активному и здоровому образу жизни. А с другой стороны, это просветительский и патриотический проект, посвященный истории нашей республики, выдающимся людям Башкортостана и памятным местам Уфы».

В марте экскурсии по маршруту начнут проводиться для студентов вузов. А в апреле в просветительский проект включатся уфимские пенсионеры.

Также с весны в «шаймуратовский» маршрут здоровья в рамках программы «Школьный туризм» и «Башкирское долголетие» планируется вовлечь школьников и пенсионеров ближайших к Уфе районов.