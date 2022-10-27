В 2024 году в проекте «Башкирское долголетие» примут участие в два раза больше пожилых людей

Проект «Башкирское долголетие» будет продолжаться и расширит свои возможности. Об этом сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе прямой линии.

«Проектом „Башкирское долголетие“ я горжусь и благодарю за его реализацию министра семьи Ленару Иванову, это ее детище. Столько радости в глазах пожилых людей. Программу мы увеличиваем в два раза. То есть в два раза больше людей в следующем году смогут посетить наши туристические места. А что особенно приятно, мы также увеличиваем количество этих мест», — сказал руководитель республики.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, Башкортостан 24, «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.