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Вчера, 16:12

К 2036 году продолжительность жизни в Башкирии вырастет на 4 года

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Башкирии, к 2036 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 73,66 года, что на 6% выше уровня 2021 года. По консервативному сценарию, возможный рост составит 3,9% до 72,18 года.

В 2025 году в базовом варианте продолжительность жизни вырастет до 71,13 года (+2,4% к 2021 году), в консервативном – до 70,92 года (+2,1%). Рост ожидаемой продолжительности жизни будет обусловлен снижением младенческой смертности, а также смертности в трудоспособном возрасте.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, какой будет средняя зарплата в Уфе к 2025 году.

Автор:Роман Якимчук
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