«Прямая линия с Радием Хабировым показала открытость власти науке, бизнесу, людям, — заявила „Башинформу“ доктор экономических наук Альфия Кузнецова. — Поддержка системы образования в регионе имеет стратегически важное значение для укрепления кадрового потенциала. Положительно, что в республике уделяется большое внимание математическому образованию для особо старательных и одаренных детей. Открытие математического лицея-интерната имени Башира Рамеева к концу 2027 года позволит укрепить традиционно высокий потенциал научных математических школ Башкортостана, что через несколько лет положительно скажется на технологическом лидерстве и повышении конкурентных преимуществ».

По мнению эксперта, важно и то, что усиление связей образовательных учреждений и работодателей в республике подкрепляется не просто заключенными соглашениями о сотрудничестве, а созданием современных лабораторий, обновлением компьютерных классов, стипендиями и возможностью прохождения производственных практик для «определения перспектив трудоустройства».

«Для образовательных организаций это сотрудничество важно для укрепления материально-технической базы и формирования современных инструментов передачи знаний, — отметила Альфия Кузнецова. — Очень ценно, что в республике учителям уделяется особое внимание. В августе 2026 года Радием Хабировым был подписан указ „О повышении престижа педагогической профессии в Республике Башкортостан“, который предусматривает учреждение новой государственной награды — медали „За педагогическую деятельность“, непрерывное развитие педагогов на протяжении всей карьеры и разработку „дорожной карты“ по повышению престижа профессии до 2030 года. Прямая линия главы региона показала, что внимание к системе школьного образования в республике носит комплексный характер и охватывает как материальные, так и нематериальные стимулы».

Как сообщал ранее Башинформ, Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.