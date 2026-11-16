Из поступивших 7,4 тысячи обращений на Прямую линию Главы Башкирии большая часть касалась дорог – 1450 вопросов. На втором месте ЖКХ (998), на третьем – социальное обслуживание (637). На дороги и ЖКХ вместе пришлось 2448 обращений, или 32,9% от общего числа. Такие данные на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

На Уфу пришлось 2844, или 38% от общего числа обращений. Следом идут Стерлитамак (334) и Уфимский район (265). Также для объективности в Центре управления республикой сравнили территории с разной численностью населения, посмотрев, сколько обращений приходится на 10 тысяч жителей.

По этому показателю лидирует Краснокамский район – 34,9 обращения на 10 тысяч жителей. Далее Иглинский район (28) и Белокатайский – (24,6). В башкирской столице этот показатель составил 23,9.

«В Краснокамском и Белокатайском районах, так же как и в других муниципальных образованиях, работала выездная студия. И это привлекло дополнительное внимание наших жителей», – подчеркнула Елена Прочаковская.

Всего жители прислали 490 видеовопросов. Двенадцать из них показали в эфире. Прямые подключения были из шести муниципальных телестудий. В Кумертау спрашивали о реконструкции стадиона «Шахтёр», в Ишимбае – о ремонте школы, где занимаются шашками, в Дюртюлях – о набережной и ремонте улицы Шаймуратова. В Учалах говорили о переподготовке ветеранов СВО, в Янауле – об автодороге Янаул – Вояды, в Уфе – о реконструкции улицы Октябрьской революции.

Также были четыре прямых включения из муниципалитетов, организованных телеканалами БСТ и ГТРК «Башкортостан». В Октябрьском промышленники спросили о мерах поддержки предприятий и подготовке кадров. В селе Михайловка Абзелиловского района спортсмены поблагодарили за новый спортзал и предложили торжественно вручать знаки ГТО. В Зианчуринском районе врачи Исянгуловской больницы поблагодарили за программу «Земский врач» и попросили отремонтировать поликлинику. В селе Аскино родители и педагоги попросили помочь с капитальным ремонтом детской школы искусств.

Отдельно стоит отметить прямое включение полка «Башкортостан». Военнослужащие говорили о поддержке ветеранов после возвращения и о льготах для семей военнослужащих. Многим зрителям запомнился момент встречи трёх поколений семьи Кучиных. Дед подключился из зоны СВО, а его сын и внук были в студии, писал ранее «Башинформ».

«Об итогах Прямой линии рассказали на СВО. В информационной листовке "Алга" опубликовали все основные цитаты, выдержки по Прямой линии, и отправили ребятам на линию боевого соприкосновения. Туда, куда невозможно было отправить физически, сбросили с помощью беспилотников», – рассказала Елена Прочаковская.

На протяжении всего эфира шёл перевод на русский жестовый язык. В студии работали сурдопереводчики Гульнара Габдуллина и Ирина Ильтубаева. Благодаря этому за разговором могли следить глухие и слабослышащие зрители.

Подводя итог, Елена Прочаковская поблагодарила всех, кто помог организовать одно из главных политических событий года в республике.

«Большое спасибо всем: на местах, в районах, министерствах, правительстве, администрации Главы. Результат Прямой линии – то, что она прошла слаженно и четко, это только командная работа», – отметила она.