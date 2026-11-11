Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе начнет работать математический лицей

В Башкирии полным ходом идет строительство Республиканского математического лицея-интерната имени Башира Рамеева, где будут обучаться одаренные ребята. На Прямой линии с Главой журналист ГТРК «Башкортостан» Ксения Мирокиянц задала вопрос, хватит ли у республики ресурсов, чтобы подготовить будущих гениев математики.
— Я обратился с этой школой к Президенту, и он поддержал. Там в полной мере финансирование есть, школу мы сдадим. Ресурсов точно хватит. Это реально моя мечта была, сделаем, несомненно, — пообещал Радий Хабиров.
По словам руководителя республики, лицей должен быть введен в эксплуатацию до конца 2027 года. Первый набор одаренных детей будет сделан в следующем году, и с января 2028 года, то есть с 3-4 семестра, они начнут учиться. Дети будут жить в интернате при лицее.
Отбор будет вестись через «Сириус», где очень объективная система отбора, поэтому устроить детей «по знакомству» не получится. Радий Хабиров подчеркнул, что директора лицея будет назначать сам, а не министр просвещения. Также руководитель региона подчеркнул, что главное в школе — это коллектив сильных педагогов.
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