Форум «Яҡташ» в Московском политехническом университете собрал более 300 студентов – выходцев из республики, которые получают образование в столичных вузах. Главным событием вечера стала встреча и общение молодых людей с Главой Башкирии Радием Хабировым.

«Наш традиционный форум „Яҡташ“ объединил тех студентов-выходцев, кому не безразлична судьба родной республики. В открытом диалоге с Радием Фаритовичем Хабировым студенты смогли обсудить вопросы карьеры, перспективы в родном регионе, решение бытовых вопросов и другие важные для них темы. После таких встреч мы всегда остаемся с выходцами на связи — решаем вопросы онлайн и видимся на других мероприятиях», — поделился с агентством «Башинформ» министр молодежной политики региона Вито Сабиров.

Как отметил руководитель профильного ведомства, в адрес Главы поступают слова благодарности за акцию «Из Башкортостана с любовью». Студентам – выходцам из Башкирии, которые обучаются в московских вузах, бесплатно доставляют посылки от их родных и близких с самыми необходимыми вещами. В связи с высоким интересом и потребностью республика запустила такие же продовольственные обозы в Санкт-Петербург.

Вито Сабиров назвал и главную особенность форума «Яҡташ» в этом году — впервые студентам представили выставку десятка ведущих предприятий республики.

«Интерес у ребят явно есть и кому-то уже удалось договориться о стажировке», — отметил министр молодежной политики Башкирии.

Отметим, что по итогам 2025 года Башкортостан впервые вошел в тройку лучших регионов России по эффективности молодежной политики. В 2026 году республика победила во всероссийских конкурсах по развитию молодежной инфраструктуры и добровольчества, что позволит привлечь порядка 200 млн рублей в 2027 году. Новые молодежные пространства появятся в Салавате и Октябрьском, продолжается развитие инфраструктуры в муниципалитетах. Радий Хабиров регулярно встречается с молодежью, обсуждает ее предложения и по итогам встреч дает конкретные поручения органам власти.

Ранее Башинформ сообщал, что в форуме приняли участие более 300 студентов из Башкирии. Радий Хабиров пригласил студентов на практику в геопарки региона и рассказал о работе студенческого кампуса в Уфе.