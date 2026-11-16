Напомним, 11 ноября Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии высказал свое мнение и рассказал о своих ожиданиях от переговоров в Абу-Даби, отвечая на вопрос политолога.

По мнению Арсена Шаяхметова, этот вопрос касался нас всех, не только жителей Башкортостана, но России и мира в целом. К тому же он выводил Прямую линию-2026 за рамки исключительно бытовой повестки. Результаты переговоров в Абу-Даби напрямую влияют на нашу безопасность, жизни земляков, экономическое благополучие, санкционные ограничения и в конечном счёте на будущее каждого из нас. Поэтому жителям важно понимать, как Глава региона оценивает происходящее и какие последствия видит для республики.

«Мы все ждем нормализации обстановки, и повышенные ожидания часто рождают ошибочные и преждевременные решения, которые важно избежать, — отметил Арсен Шаяхметов. — Второй вопрос — о методах управления Радия Хабирова. Людей часто интересует результат работы управленческой команды. Они редко углубляются в причинно-следственную связь принимаемых решений, хотя именно там и кроется конструирование текущей реальности. Принципы принятия решений, ценностные ориентиры работы команды, компетенции и стилистика формируют политическую культуру общества, модель коммуникации власти и общества. Считаю, что политические вопросы на Прямой линии не менее полезны, чем обращения по дорогам или ЖКХ. Они помогают жителям лучше понимать контекст, в котором принимаются решения, видеть связь между большой политикой и повседневной жизнью республики».

Как ранее сообщил Башинформ, в этом году на Прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова поступило 7445 обращений. Чаще всего жители обращались по вопросам дорог (1433), ЖКХ (984), социального обслуживания (632), здравоохранения (532) и благоустройства (507).

Всего Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.