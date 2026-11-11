Глава Башкирии рассказал о своих ожиданиях от переговоров в Абу-Даби

Переговоры ради переговоров не нужны. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии по поводу трехсторонних переговоров, в которых участвуют делегации России, США и Украины. Встречи состоялись 10–11 ноября. Их цель — обсудить мирное урегулирование конфликта.

Как подчеркнул Радий Хабиров, отвечая на вопрос политолога Арсена Шаяхметова, переговорам в Абу-Даби уделяется большое внимание.

«Мы понимаем, что любая война, так сложилась история человечества, всегда заканчивается переговорами. Поэтому всегда и в любом случае переговоры — это хорошо. Хотя бы по той простой причине, потому что в любых переговорах есть ещё гуманитарная составляющая, как обмен пленными, обмен телами погибших и так далее, — сказал Радий Хабиров. — …Все ведут переговоры, но с фашистами переговоры сложно вести. Моя личная позиция: мне бы очень не хотелось недоделанной работы. Я не хочу, чтобы потом наши дети и внуки вот этим занимались. Кровоточащую рану, если оставить, она будет гнить, пузыриться — вот это ровно такая будет история. Поэтому я считаю, что мы должны своего добиваться».

Как подчеркнул Глава Башкортостана, переговоры — это средство.

«Я понимаю всю боль, тяжесть, которую переносят и наши воины, и члены их семей. Но если неправильно провести переговоры, лишь бы остановить, то это точно взорвётся. Даже сомнений нет никаких. Взорвётся и будет кровоточить так, что мама не горюй. Поэтому очень важны переговоры. Переговоры не ради того, чтобы остановить любой ценой, а те переговоры, которые позволят чётко обезопасить нашу страну на будущие долгие годы и, соответственно, дать ей возможность развития, — убежден Радий Хабиров. — Я тут не сижу, флагом не махаю из тишины, теплоты своего кабинета и кресла. Просто я понимаю, что между двумя плохими решениями, тяжёлыми решениями надо выбирать то, которое не создаст потом больше проблем. Лучше сейчас перестрадать, перетерпеть, перевоевать, чем потом опять к этому вернуться с удвоенной энергией и уже с более подготовленным перегруппировавшимся противником. Переговоры ради переговоров не нужны».

Текстовую трансляцию Прямой линии можно прочитать здесь.