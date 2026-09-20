В Башкирии завершили работу все избирательные участки

В 20.00 все избирательные участки закрылись. Теперь начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября.

По данным регионального ЦИК, в республике функционировали 3250 избирательных участков. На 1 июля в регионе было зарегистрировано 2 миллиона 955 тысяч избирателей.

Как ранее писал «Башинформ», избиратели Башкирии голосовали на федеральных выборах депутатов Государственной Думы России, региональных дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ и муниципальных выборах.

Глава республики Радий Хабиров в интервью журналисту «Башинформа» отметил, что голосование прошло спокойно, без происшествий.

Традиционно жители Башкирии показали высокую явку. Интерес к выборному процессу Радий Хабиров связывает со сплоченностью народа на фоне специальной военной операции.

«Наверное, благодаря СВО, прежде всего благодаря тому, что общество консолидировалось, мало кого сильно волнуют партийные различия. Все понимают, что страна у нас одна, судьба у нас одна, и от того, как мы все вместе проживём этот период и отработаем, зависит будущее наших детей и страны. Поэтому ответственность понимают все. Это всё накладывает отпечаток на явку выборов. Она у нас достаточно высокая», – отметил Радий Хабиров.

В дни голосования в Башкирии проводилась акция «Рахмат». Каждому проголосовавшему вручали купон, предоставляющий скидки. К инициативе присоединились 650 хозяйствующих субъектов, которые открыли для участников голосования более 1000 точек предоставления скидок, размер которых варьировался от 3 до 50%. Это и супермаркеты, и точки общепита, а также книжные, цветочные магазины и другие заведения. География проекта охватила все муниципалитеты республики.