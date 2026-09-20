В Башкирии к акции «Рахмат» в дни выборов подключились 650 предпринимателей

Напомним, акция «Рахмат» — республиканская социально-маркетинговая инициатива, которая традиционно проводится в Башкортостане в дни выборов. Ее организатором выступает региональный ресурсный центр спортивно-патриотического воспитания молодежи «Алга-Патриот». Каждый избиратель после голосования получает купон, дающий право на скидки у местных предпринимателей.

Как рассказал руководитель центра Ринат Хабиров, акция на третий день продолжает набирать популярность среди жителей региона. К инициативе присоединились 650 хозяйствующих субъектов, которые открыли для участников голосования более 1000 точек предоставления скидок.

География проекта охватывает все муниципалитеты республики. Жители могут воспользоваться купонами не только по месту жительства, но и в других населенных пунктах во время поездок. Размер скидок варьируется от 3% до 50%.

В отличие от кампании 2024 года, когда разыгрывались квартиры, машины и бытовая техника, акция этого года имеет исключительно скидочный формат. Однако акция «Рахмат» имеет все шансы побить прошлый рекорд, когда сайт акции посетили 2 млн раз. Как сообщил Ринат Хабиров в Общественном пресс-центре по выборам-2026, только за первые два дня ресурс набрал уже более 1,2 млн визитов.

Организаторы отмечают высокую явку избирателей, многие из которых приходят на участки семьями. Волонтеры помогают разобраться с получением цифровых купонов пожилым людям, которым сложно пользоваться смартфонами.

Интерес к проекту настолько высок, что некоторые магазины, не успевшие подать официальную заявку до закрытия регистрации, самостоятельно предоставляют скидки посетителям при предъявлении купонов. Кроме того, организаторы рассматривают возможность включать новых участников-предпринимателей прямо по ходу акции.

Жителям напоминают, что купонов напечатано с запасом, их хватит всем пришедшим на избирательные участки.

Полный список скидок акции доступен на сайте рахмат2026.рф

Ранее Башинформ информировал о том, что в Башкирии стартовал финальный день выборов. Все избирательные участки начали свою работу с 8.00.